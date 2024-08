Lara Gessler w programie "Rogalska Show" zaskoczyła niektórych widzów odpowiedzią na pytanie prowadzącej, co zawsze trzyma w lodówce. Wyjaśniła, że powiedziałaby, że jajka, ale ich akurat... w lodówce nie trzyma.

"A gdzie stoją jajka w sklepie?" - zapytała zaczepnie Lara Gessler, mając na myśli to, że faktycznie jajka w polskich sklepach spotkamy na półkach, a nie w lodówkach.

W temperaturze pokojowej (około 20-22°C) świeże, nieumyte jajka mogą być przechowywane do 2 tygodni . Jeżeli zależy nam na dłuższej przydatności jajek, wtedy warto jednak włożyć je do lodówki.

W krajach europejskich często przechowuje się jajka poza lodówką ze względu na sposób ich obróbki po zebraniu (brak mycia, co pozostawia naturalną ochronną warstwę na skorupce). Inaczej jest m.in. w USA, gdzie jajka są myte i często pokrywane cienką warstwą oleju mineralnego, co usuwa naturalną ochronną warstwę. Takie jajka powinny być przechowywane w lodówce, a poza nią można je trzymać tylko przez 1-2 dni.

Plusy przechowywania jajek poza lodówką. Smak to nie wszystko

To, w czym przechowujemy jajka też ma znaczenie. Papierowe, czyste wytłaczanki po jajkach powinny być czyste i suche

Delikatna jajecznica, pyszne białko jajka gotowanego na miękko to nie wszystko. Jajka przechowywane w temperaturze pokojowej są gotowe do użycia bez potrzeby doprowadzania ich do temperatury pokojowej przed gotowaniem czy pieczeniem.