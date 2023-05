Spis treści: 01 Pomidory - uprawa w ogrodzie

02 Pomidory - pielęgnacja

03 Zadziała jak kojący balsam i pobudzi pomidory do wzrostu. Zmieszaj z wodą jeden składnik

04 Oprysk z drożdży: sposób przygotowania

Uprawa pomidorów w ogrodzie nie należy do trudnych. Jeśli tylko macie trochę miejsca, naprawdę warto je posadzić. W końcu nic nie smakuje lepiej niż to, co wyhodowaliśmy na własnej grządce.

Pomidory - uprawa w ogrodzie

Zdjęcie Pomidory prosto z ogródka? Wystarczy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Zacznijmy od tego, że pomidory są wrażliwe na przymrozki. Dlatego też rozsadę najbezpieczniej jest wysadzać po tzw. zimnej Zośce, czyli po 15 maja. Pomidory najlepiej rosną na glebach piaszczysto-gliniastych utrzymujących wilgoć. Podłoże powinno mieć delikatnie kwaśny odczyn - ph powinno wynosić od 5,5 do 6,5.

Warto wiedzieć, że pomidorów lepiej nie uprawiać bezpośrednio po sobie i warzywach takich jak ziemniaki czy papryka. W tym samym miejscu pomidory możemy uprawiać co ok. 4 lata.

Pomidory - pielęgnacja

Zdjęcie Pomidory najlepiej sadzić po 15 maja / 123RF/PICSEL

Pomidory najbardziej lubią stanowiska dobrze nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Można je zasadzić np. przy wysokiej fasoli czy nieopodal żywopłotu.

Gdy pomidory już rozgoszczą się w naszym ogródku, wymagają obfitego i regularnego podlewania. Warto jednak pamiętać, że nie przepadają za bezpośrednim polewaniem liści i zbyt dużą wilgocią w powietrzu. Jak temu zaradzić? Sprawdzi się prosty sposób - glebę wokół można wyściółkować słomą. Jeśli natomiast mamy pomidory w szklarni, należy ją codziennie wietrzyć. Najlepsza temperatura do wzrostu pomidorów to 22 - 27 stopni.

Pomidory są wrażliwe na niektóre choroby, przede wszystkim grzybowe. Dlatego też można stosować specjalny oprysk, który je przed nimi ochroni. Zagrożeniem dla pomidorów jest tzw. zaraza ziemniaka - można jej zaradzić w naturalny i ekologiczny sposób.

Zadziała jak kojący balsam i pobudzi pomidory do wzrostu. Zmieszaj z wodą jeden składnik

Do przygotowania oprysku na pomidory potrzebujesz jednego składnika. Nie musisz daleko szukać, bo z pewnością masz go w kuchni. Mowa o drożdżach. Przygotowana mikstura wytworzy naturalną barierę ochronną przed chorobami grzybowymi. Oprysk z drożdży zadziała też niczym kojący balsam, który pobudzi pomidory do wzrostu.

Oprysk z drożdży: sposób przygotowania

Zdjęcie Oprysk z drożdży do pomidorów rozprawi się z chorobami grzybowymi / 123RF/PICSEL

Jak przygotować naturalny oprysk z drożdży? Wystarczy, że 100 g drożdży rozpuścisz w 10 litrach wody. W tym celu najlepiej użyć świeżych drożdży sprzedawanych w kostkach. Pod dokładnym rozpuszczeniu mikstura będzie gotowa do użycia. Oprysk stosuj regularnie, co tydzień. Dzięki temu zapobiegniesz chorobom, na które narażone są pomidory.

