Wszędobylskie mrówki to zmora niejednego działkowca. O ile mrowisko to pożądany widok w lesie, to w ogrodzie raczej nie budzi miłych skojarzeń. Istnieją proste i naturalne sposoby, dzięki którym pozbędziesz się ich raz na zawsze.

Mrówki w ogrodzie

Zdjęcie Plagę mrówek w ogrodzie pomoże nam zwalczyć cynamon / 123RF/PICSEL

Mrówki odżywiają się przede wszystkim pokarmem roślinnym. Zdarza się, że w ich codziennym menu znajdzie się również miejsce dla innych owadów. Warto wiedzieć, że mrówki - wbrew pozorom - są pożytecznymi stworzeniami i pełnią ważne funkcje w przyrodzie.

Mrówki napowietrzają glebę i spulchniają ją w trakcie robienia tuneli i dostarczają jej składniki mineralne takie jak azot, fosfor czy węgiel, oczyszczają trawnik z resztek roślinnych i zwierzęcych, rozsiewają niektóre rośliny. Jak widać, ich działania przynoszą wiele dobrego na łące czy to w naszym ogrodzie.

Co jednak zrobić, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli? Warto spróbować domowych i naturalnych sposobów, dzięki któremu mrówki uciekną w popłochu. Prezentujemy jeden z nich.

Wypróbuj trik z cynamonem. Mrówki czeka natychmiastowa eksmisja

Zdjęcie Cynamon. Skuteczny i naturalny sposób na mrówki w ogrodzie / 123RF/PICSEL

Jak skutecznie pozbyć się mrówek z ogrodu? Jednym z ekologicznych i prostych rozwiązań jest... wykorzystanie cynamonu. To nie tylko aromatyczna przyprawa do potraw, koktajli czy dań na słodko. Cynamon świetnie sprawdzi się jako pogromca mrówek.

Mrówki w ogrodzie dają się we znaki konkretnej roślinie lub większej ich liczbie? Czas wkroczyć do akcji. Wysyp cynamon wokół roślin, tworząc w ten sposób barierę, której nie będą przekraczać. Cynamonem możesz też posypać miejsca, w których mrówki najczęściej wędrują, np. w kierunku altany ogrodowej. Przyprawa skutecznie odwiedzie je od podążania tymi ścieżkami.

Cynamon - zastosowanie w ogrodzie

Cynamon sprawdzi się nie tylko w walce z mrówkami. Na jego użyciu zyska nasz ogród, ponieważ chroni rośliny przed chorobami grzybowymi, może pomóc w ukorzenianiu sadzonek. Oprócz tego chroni pączki kwiatów przed pleśnią i gniciem, jeśli lekko je nim przyprószymy.

Chociaż jest naturalnym środkiem, nie przesadzajmy z jego ilością - możemy wówczas roślinom zaszkodzić. Nie sypmy grubej warstwy cynamonu, a jedynie przyprószmy powierzchnię.

Cynamon na ślimaki w ogrodzie

Zdjęcie Ślimaki często uszkadzają posadzone kwiaty i warzywa. Cynamon pomoże je odstraszyć / 123RF/PICSEL

Cynamon sprawdzi się też jako naturalny odstraszacz na ślimaki. Jego specyficzny i intensywny zapach z pewnością nie należy do ich ulubionych, dlatego jego rozsypanie w niektórych miejscach ogrodu może zapobiec ich dalszej inwazji.

