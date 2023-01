Nigdy nie śpij w tej pozycji. Ściągniesz na siebie same nieszczęścia!

Ponoć jakość snu ma wpływ na otaczającą nas aurę. Pozycja, w jakiej odpoczywasz względem okien i drzwi, jest bardzo istotna. Wizjonerzy uważają, że ma to wpływ na ilość pozytywnych jak i negatywnych rzeczy, które nas spotykają.

Z kolei z filozofii wschodu można dowiedzieć się wiele o tym, jak powinno wyglądać idealne mieszkanie i sypialnia, by przyciągać dobrą energię. Słowiańskie tradycje od wieków powtarzają także, jakie pozycje do zasypiania powodują powstawanie niesprzyjających fluidów. Jak zatem nie należy spać?

Czytaj również: Naukowcy biją na alarm. Tym może skutkować 5-godzinny sen

Reklama

Tych pozycji do spania unikaj

Nie poleca się spania z nogami wyciągniętymi w kierunku drzwi do pokoju. Ludowe wierzenia mówią, że leżenie w ten sposób ściąga na domowników nieszczęścia, zakłóca sen, jest powodem koszmarów, a niekiedy nawet śmierci. Co więcej dawniej uważano, że spanie w pozycji trumiennej - z nogami skierowanymi do wyjścia, kusi złe moce, na których działanie najbardziej narażenie jesteśmy w nocy. Szamani przestrzegani, że mogą one wówczas porwać człowieka za nogi lub bezpowrotnie oderwać duszę od ciała.

Czytaj również: Włącz do diety. Tarczyca będzie pracować bez zarzutu

Bardziej wiarygodne argumenty przemawiające za tym, by nie spać z nogami wyciągniętymi do drzwi jest brak poczucia bezpieczeństwa. Spanie w łóżku ustawionym centralnie naprzeciwko drzwi może wywoływać uczucie zakłopotania.

Ponadto nie zaleca się spania z głową w kierunku drzwi - według przesądów może być to powodem "pomieszania zmysłów".

Zdjęcie Według ludowych wierzeń, wygląd sypialni może mieć wpływ na jakość snu / 123RF/PICSEL

Jakie pozycje do spania są "bezpieczne"?

Aby poprawić jakość snu i ściągnąć na siebie dobrą, pozytywną aurę przyjrzyj się przede wszystkim swojej sypialni - zadbaj o komfort, porządek, regularnie wietrz pomieszczenie. Najlepiej, aby łóżko ustawione było bokiem do wyjścia.

Ludowe przesądy mówią też, że aby dobrze spać, należy:

łóżko ustawić wezgłowiem pod ścianą, przy której nie ma okien ani drzwi

z łóżka powinno być dojście z trzech pozostałych stron

nie powinno ono blokować otwierania mebli, okien czy drzwi

nad wezgłowiem nie warto wieszać też półek, ozdób, które mogą spaść

poł łóżkiem nie poleca się trzymania niepotrzebnych rzeczy

Czytaj też: Śpisz z kołdrą pomiędzy nogami? Sprawdź, co to oznacza



Wskazówki te, według ludowych wierzeń mają za zadanie nie tylko sprowadzenie pozytywnej energii, ale również poprawienie komfortu i jakości snu. Dlaczego więc nie spróbować?