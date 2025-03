Prosty trik na obfite plony. Malina podziękuje ci za prosty zabieg

Maliny to jedne z najpopularniejszych krzewów owocowych w Polsce. Nie bez powodu - owoce słyną nie tylko z walorów smakowych, ale i cennych dla zdrowia właściwości. Sprawdzają się zarówno jako osobna przekąska, jak i dodatek do ciast czy deserów.

O maliny warto zatroszczyć się jeszcze wczesną wiosną, nim krzew zacznie intensywnie rosnąć. W marcu i kwietniu, gdy ustąpią silne mrozy, dobrze jest usunąć uszkodzone i słabe pędy, co pobudzi roślinę do wzrostu.

Kluczowym zabiegiem jest również odpowiednie nawożenie. Lepiej pamiętać o tym prostym zabiegu, ponieważ ma on decydujący wpływ na to, jak obfite plony wyda krzew. Wiosną malina potrzebuje nawozu stopniowo uwalniającego azot - pierwiastka niezbędnego do wzrostu. W tym czasie należy zrezygnować z odżywek, które dostarczają go dość szybko. Efekt może być odwrotny od zamierzonego, bo nadmiar azotu może doprowadzić do problemów z przyswajaniem wody przez krzew.