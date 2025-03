Agrest indyjski (amla, Emblica officinalis ) to niewielki owoc o kwaśnym smaku i zielonej barwie. Jest bogatym źródłem witamin, minerałów i substancji bioaktywnych, przede wszystkim silnych przeciwutleniaczy. W tradycyjnej indyjskiej medycynie wykorzystywano wszystkie części rośliny do celów leczniczych. Jak amla wpływa na zdrowie?

Indyjski agrest badano także pod kątem wspierania leczenia cukrzycy typu 2. Okazało się, że ekstrakt z owocu skutecznie obniża poziom cukru we krwi - opóźnia jego wchłanianie się do organizmu i chroni przed gwałtownymi wyrzutami insuliny. W ten sposób zmniejsza również ryzyko insulinooporności.

Obniżanie poziomu glukozy we krwi i zmniejszenie wydzielanej insuliny przyczynia się również do bardziej efektywnego odchudzania. To właśnie nadmiar insuliny utrudnia spalanie tkanki tłuszczowej, a skoki glukozy odpowiadają za niepohamowany głód na słodycze i spożywanie nadmiaru kalorii.