Kupując olej z ogórecznika przeznaczony do spożycia, wybierajmy jedynie produkt zamknięty w szklanej i ciemnej buteleczce.

Zalecana dzienna dawka oleju dla osoby dorosłej to 1 łyżeczka, a dla dzieci maksymalnie ½ łyżeczki.

Badania dowiodły, że obecność kwasu gamma-linolenowego w oleju z ogórecznika może wykazywać działanie antynowotworowe.

Skład oleju z ogórecznika

Ogórecznik lekarski (Borago Officinalis) to roślina pochodząca z terenów śródziemnomorskich. Uważa się ją za cenne źródło kwasów, m.in. mlekowego, jabłkowego oraz octowego. W jej składzie znajdziemy także garbniki, flawonoidy, witaminy C i B, potas, żelazo, cynk, magnez, a nawet allantoinę i kwasy Omega-6. Nie są to jednak najważniejsze komponenty.

Reklama

Kluczową rolę odgrywa GLA, czyli kwas gamma-linolenowy, niezwykle ważny dla utrzymania prawidłowej struktury skóry, a także zdrowej aktywności komórkowej. Ostateczna ilość GLA w oleju tłoczonym na zimno to ok. 18-25 g/100 g kwasów tłuszczowych. Substancja ta wchodzi w rolę regulatora licznych procesów fizjologicznych, a jej niedobór w szybkim tempie prowadzi do pogłębiania się zmarszczek oraz powstawania przebarwień. Ma ogromne znaczenie w profilaktyce chorób skórnych, np. AZS, łojotokowego zapalenia skóry czy egzemy.

Sprawdź: Co to jest olejek złodziei i jakie ma właściwości?

Olej tłoczony na zimno - na co jest dobry?

Zdjęcie Dlaczego warto stosować olejek z ogórecznika? / 123RF/PICSEL

W świecie medycyny naturalnej olej z ogórecznika traktuje się jako silne remedium na stale nawracające problemy skórne. Specjaliści zalecają jego stosowanie także w przypadku problemów z łojotokiem oraz do pielęgnacji skóry ekstremalnie przesuszonej i odwodnionej. Produkt może być stosowany jako alternatywa dla aptecznych produktów na trądzik różowaty, oraz wzmacnianie naczyń krwionośnych.

Olej z ogórecznika przynosi ukojenie osobom ze skórą wrażliwą oraz po nadmiernym opalaniu. Regularne stosowanie produktu utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Na co jeszcze działa? Warto zwrócić uwagę m.in. na:

łagodzenie podrażnień,

niwelowanie świądu skóry,

powstrzymywanie rozwoju stanów zapalnych o podłożu bakteryjnym.

ochronę przed utratą nawilżenia,

zatrzymanie rozwoju alergii skórnych,

poprawienie napięcia i elastyczności skóry,

przyspieszenie gojenia się ran,

przywrócenie zdrowego kolorytu skóry,

zmiękczenie oraz wygładzenie naskórka.

Sprawdź: Nałóż na włosy, paznokcie i pod pachy. Skuteczny kosmetyk za grosze. Dostaniesz w aptece

Stosowanie i wykorzystanie preparatu w kosmetyce

Nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować olej z ogórecznika bezpośrednio na skórę. Jeśli obawiamy się, że zareaguje alergicznie, możemy połączyć go z ulubionym kremem, balsamem lub serum do twarzy. Osoby zajmujące się własnoręcznym wyrobem kosmetyków także mogą skorzystać z jego cennych właściwości. Należy jednak pamiętać, by nie przesadzić z jego stężeniem. Zaleca się, by kremy oraz sera miały jedynie od 1-5%, a balsamy do ciała 5-10%.

Liczne marki kosmetyczne coraz chętniej sięgają po ekstrakt olejowy z ogórecznika lekarskiego. Często stosuje się go zwłaszcza w preparatach kosmetycznych wykazujących właściwości antyoksydacyjne, ściągające, nawilżające, ochronne oraz wzmacniające. Ekstrakt z powodzeniem znajdziemy także w kosmetykach przeznaczonych do pielęgnacji paznokci oraz skóry głowy, a konkretnie - walki z łupieżem

Sprawdź: Na jelito grube działa niczym balsam. Silne działanie bakteriobójcze

Wsparcie układu krążenia oraz pokarmowego

Olej z ogórecznika nadaje się zarówno do stosowania zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przyjmowanie preparatu doustnie wpływa na zmniejszenie agregacji krwinek, tym samym zapobiegając ryzyku zakrzepów. Bogaty skład oleju przeciwdziała chorobom serca i naczyń krwionośnych, a także obniża poziom złego cholesterolu we krwi. Z przeciwzapalnych właściwości oleju skorzystają osoby zmagające się z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Skutecznie zmniejsza obrzęki i łagodzi nawracający ból stawów, wpływając pozytywnie na ogólne wzmocnienie układu kostnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Domowy olejek przeciwbólowy Interia DIY

Sprawdź również:

Pijesz kawę na pusty żołądek? Lekarka wyjaśnia, dlaczego to zły pomysł



Zamiokulkas, a może skrzydłokwiat? Którą z roślin wybierasz? Odpowiedź mówi o tobie więcej, niż przypuszczasz