Olejek złodziei to współczesna, unikalna mieszanka naturalnych olejków eterycznych, inspirowana legendarnym olejkiem czterech złodziei. Jego historia sięga aż czasów średniowiecza, ale nagłą popularność zyskał w XV wieku, gdy we Francji zapanowała epidemia dżumy. Złodzieje rabowali wtedy domy osób dotkniętych chorobą i, co ciekawe, zupełnie się od nich nie zarażali!



Tajemnica ich niezwykłej odporności i mocnego zdrowia miała tkwić właśnie w wyjątkowej mieszance kilku olejków, którymi smarowali m.in. dłonie, uszy i okolice nosa. Po jakimś czasie tę praktykę mieli przejąć także ówcześni lekarze.

Olejek złodziei charakteryzuje się bardzo przyjemnym i odświeżającym zapachem, którego nie lubią jednak bakterie, wirusy, roztocza i owady. Olejek mocno rozgrzewa, wzmacnia odporność, działa antybakteryjnie i antygrzybicznie - o tej porze roku powinien znaleźć się w każdym domu.





Niesamowite właściwości olejku złodziei. Zimą stawia na nogi!

W skład olejku złodziei wchodzi kilka innych, naturalnych olejków takich jak goździkowy, cytrynowy, cynamonowy z kory i liści, eukaliptusowy oraz rozmarynowy. Jakie jest ich działanie?

- olejek goździkowy ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybiczne, pozytywnie wpływa na nastrój

- olejek cytrynowy ma działanie antyseptyczne oraz dezynfekujące

- olejek cynamonowy z kory i liści poprawia nastrój, działa pobudzająco, niweluje zmęczenie, ma działanie rozgrzewające

- olejek eukaliptusowy stosowany jest przy leczeniu infekcji, przy katarze, kaszlu oraz zapaleniu zatok, ma działanie antywirusowe i antybakteryjne

- olejek rozmarynowy stosowano dawniej do odkażania ran, ma właściwości bakteriobójcze oraz łagodzące bóle głowy.

Olejek złodziei chroni przed przeziębieniem i infekcjami, działa rozgrzewająco i oczyszcza powietrze. Zimą naprawdę jest na wagę złota!

Olejek złodziei stosować można na różne sposoby, zależnie od potrzeb i upodobań. Do płukania gardła należy rozpuść 2-3 krople w połowie szklanki wody. Na ból głowy wystarczy nałożyć na palec kroplę, rozetrzeć w dłoniach i wsmarować w skronie. Do dezynfekcji powierzchni należy wlać kilka kropel do atomizera, a do odświeżenia powietrza - do dyfuzora.



Olejki eteryczne to silnie skoncentrowane esencje o charakterystycznych zapachach, które stanowią mieszaninę od kilkudziesięciu do kilkuset aromatycznych związków chemicznych. Związki te wykazują specyficzne, często terapeutyczne działanie. Należy pamiętać, że olejek eteryczny to nie to samo, co olejek zapachowy - eteryczne mają pochodzenie naturalne, prosto z roślin, a zapachowe są po prostu mieszanką olejków i syntetycznych substancji zapachowych.

