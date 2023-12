Mąka kasztanowa? Czym właściwie jest

Choć nad Wisłą kasztany są bardzo popularne, to raczej wykorzystywane są do celów dekoracyjnych, do zabaw przedszkolaków albo jako środek odstraszający pajęczaki. Te, które można spotkać podczas spacerów w parkach, raczej nie nadają się do konsumpcji. Inaczej jest z kasztanami jadalnymi, które najbardziej chyba kojarzone są z Francją, ale również są bardzo popularne na zachodzie Europy i w innych krajach np. Basenu Morza Śródziemnego. Ten rodzaj akurat różni się od znanych nam kasztanów: są one bardziej płaskie z jednej strony i zamiast być kuliste, mają ostrzejsze zakończenie i bardziej przypominają orzechy laskowe. To właśnie z kasztanów jadalnych powstaje mąka kasztanowa, która może zastąpić tę pszenną.

Wiemy, kto może sięgnąć po mąkę kasztanową

Mąka kasztanowa ma wiele zalet i jedną z nich jest fakt, że nie zawiera glutenu, stąd mogą ją wykorzystywać w przygotowaniach dań wszyscy ci, którzy cierpią na jego nietolerancję, alergie albo borykają się z celiakią. Z drugiej strony produkt to bogate źródło błonnika, a jak wiadomo to najlepsza substancja na poprawne działanie jelit. Warto sięgać również po mąkę kasztanową, ponieważ znaleźć można w niej białko: ważny surowiec energetyczny, ale także katalizator wielu cennych procesów zachodzących w organizmie.

Jeśli nas nie przekonują te argumenty, to warto przyjrzeć się temu, co można jeszcze w niej znaleźć. A jest to więcej prozdrowotnych substancji. Trzeba zacząć od witamin: obecne w niej są witaminy z grupy B, które dobroczynnie wpływają na organizm, a także A (działa dobrze na oczy oraz kondycję skóry) oraz E (zwana "witaminą młodości"). Mąka kasztanowa to bogactwo żelaza (zapobiega anemii), magnezu (poprawia funkcjonowanie układu nerwowego), potasu (polepsza funkcjonowanie serca) oraz cynku (pobudza odporność).

Do czego wykorzystać mąkę kasztanową?

Mąka kasztanowa jest gładka i puszysta, dlatego swoją konsystencją najbardziej przypomina swój pszenny odpowiednik. Choć jej smak jest delikatnie słodki i orzechowy, to można bez problemu uznać ją za uniwersalną. Dlaczego? Bo nadaje się zarówno do przygotowania słodkich dań mącznych jak i wypieków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dodać ją do chleba. Jeśli kuszą nas właściwości mąki kasztanowej, ale obawiamy się, o smak naszych rarytasów, to można ją wymieszać z inną mąką, która zneutralizuje smak.

