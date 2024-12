Śmietankę przelewamy do miseczki, dodajemy czosnek oraz przyprawy (sól, pieprz, gałka muszkatołowa), mieszamy i zalewamy ziemniaki. Całość przykrywamy (pokrywką albo folią aluminiową) i pieczemy przez godzinę w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Po tym czasie danie będzie gotowe, a ziemniaki w środku staną się mięciutkie i kremowe.

Skoro znamy już podstawowy przepis na zapiekankę ziemniaczaną, możemy z niego korzystać w dowolnym momencie. Ale jeśli będziemy to danie robić zbyt często, to szybko nam się znudzi. Z racji tego, że sukcesem zapiekanki ziemniaczanej jest jej prostota, to możemy recepturę dowolnie modyfikować. Wystarczy dodać do niej jakiś farsz. A co możemy mieć na uwadze? Wystarczy sięgnąć po: