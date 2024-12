Gotowanie ziemniaków – pokrojone czy w całości? Sprawdź, co jest lepsze

Oprac.: Justyna Nachman

Gotowanie ziemniaków to jedna z podstawowych czynności w kuchni, która jednak wzbudza sporo pytań. Lepiej gotować ziemniaki w całości, czy pokrojone? Jak dobrać odpowiednią technikę, by zachować ich smak, teksturę i wartości odżywcze? W artykule wyjaśniamy, jak poprawnie przygotować ziemniaki do obróbki termicznej.