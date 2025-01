Olej lniany: kupisz w każdym sklepie

Olej lniany, podobny jak jego ziarna, można kupić praktycznie w każdym sklepie i jego widok nie powinien już nikogo dziwić. Jednak ten płynny tłuszcz, całkiem słusznie, zasługuje na miano jednego z najzdrowszych. Olej lniany co prawda ma krótki skład, ale substancje w nim zawarte z całą pewnością mogą poprawić funkcjonowanie naszego organizmu oraz wpłynąć na nasz wygląd.

Co można w nim znaleźć? Olej lniany to skarbnica nienasyconych kwasów tłuszczowych omega, które na dodatek mają bardzo korzystne proporcje, dlatego tak doskonale działają np. na serce. W parze z jego wyjątkowymi właściwościami idą również walory smakowe, ponieważ ma nieco orzechową i przyjemną dla podniebienia nutę, co zwiększa spektrum jego działania.

Olej lniany i jego skład. Oto skarbnica zdrowia

Olej lniany ma krótki skład, ale za to korzystny dla naszego ciała 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już, że olej lniany jest zdrowy, czas przyjrzeć się jego składowi. Zawiera wyłącznie trzy kwasy tłuszczowe, ale - jak już wspomniano - w bardzo korzystnych proporcjach. Olej lniany ma:

kwas alfa-linolenowy,

kwas oleinowy,

kwas linolowy.

Dlatego można go stosować nie tylko jako smaczny dodatek do dań, ale również jako suplement diety. Co ciekawe, olej lniany można zakupić także w tabletkach. Choć mamy dowolność wyboru, to trzeba wiedzieć, że ten w formie płynnej można również stosować zewnętrznie, co tylko zwiększa spektrum działania produktu.

Na co dobry jest olej lniany?

Dlaczego warto włączyć olej lniany do diety? 123RF/PICSEL

Skoro wiemy już co nieco o oleju lnianym, warto wiedzieć, w jakich przypadkach warto go stosować. Przede wszystkim powinni zainteresować się nim sercowcy, ponieważ taka skoncentrowana dawka nienasyconych kwasów tłuszczowych wspiera cały układ krążenia. Wzmacnia naczynia krwionośne, co przekłada się np. na normalizację ciśnienia tętniczego, ale także redukuje tzw. zły cholesterol, co także może prawdopodobieństwo występowania miażdżycy oraz udaru i zawału serca. Ale to nie wszystko, ponieważ olej lniany może redukować stany zapalne oraz niwelować wolne rodniki, a to one odpowiedzialne są m.in. za powstawanie chorób cywilizacyjnych. Do tego trzeba wspomnieć o fakcie, że antyoksydacyjne walory oleju lnianego pomagają odtruwać organizm, co na pewno przysłuży się wątrobie.

Olej lniany i zawarte w nim nienasycone kwasy tłuszczowe świetnie działają na układ nerwowy. Nie tylko mogą redukować skutki przewlekłego stresu, ale także odpowiadać za bystrość umysłu. Dzięki olejowi lnianemu mózg pracuje na pełnych obrotach, co polecane jest w czasie wytężonego wysiłku umysłowego oraz intensywnego przyswajania wiedzy.

Jeśli szukamy uniwersalnego kosmetyku, który poprawi wygląd włosów, skóry i paznokci, olej lniany może być strzałem w dziesiątkę. Można aplikować go bezpośrednio na pożądane miejsca, ale wiele osób poleca, by dodawać go do kremów, masek i peelingów. Olej lniany ma działanie regenerujące, odmładzające i wzmacniające skórę, włosy i paznokcie.

Jak stosować olej lniany?

Olej lniany najlepiej jest spożywać na surowo 123RF/PICSEL

Olej lniany można stosować jako dodatek do przeróżnych dań: wzmocni smak sałatek, surówek, pas kanapkowych i wielu, wielu innych. Aby specyfik zachował swoje właściwości, powinien być spożywany na zimno i surowo, ponieważ tylko w ten sposób zachowuje swoje prozdrowotne właściwości. Do tego warto trzymać go również w lodówce, gdzie ma najlepsze warunki do tego, aby jak najdłużej pozostawał świeży.

Czy wszyscy mogą bez problemu sięgać po olej lniany? Choć preparat wykazuje wszechstronne działanie, to nie każdy może z niego korzystać. Okazuje się, że nie jest wskazany dla tych, którzy borykają się z nadwrażliwością jelit. Ponadto z rozwagą powinny stosować go kobiety w ciąży i po uprzedniej konsultacji z lekarzem.