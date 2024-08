Błonnik pokarmowy , znany również jako włókno pokarmowe, to rodzaj węglowodanów, które nie są trawione przez ludzki układ pokarmowy. Pomimo że nasz organizm nie wykorzystuje błonnika jako źródła energii, pełni on kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia . Wyróżniamy dwa rodzaje błonnika: rozpuszczalny i nierozpuszczalny.

Błonnik rozpuszczalny wchłania wodę, tworząc żelową substancję, która pomaga w regulacji poziomu cukru i cholesterolu we krwi . Błonnik nierozpuszczalny wspomaga natomiast perystaltykę jelit , co przeciwdziała zaparciom. Dzięki swoim właściwościom błonnik jest nieoceniony w profilaktyce wielu chorób, w tym otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób serca.

Koktajle z błonnikiem to napoje przygotowane z owoców, warzyw, nasion oraz innych składników bogatych właśnie w ten składnik . Regularne picie koktajli może przynieść same pozytywne aspekty. Oto najważniejsze z nich.

Wspomaganie odchudzania

Koktajle z błonnikiem są nieocenione w procesie odchudzania. Błonnik daje uczucie sytości, co pomaga kontrolować apetyt i unikać podjadania między posiłkami. Spowalnia również wchłanianie cukrów, co pomaga w utrzymaniu stabilnego poziomu glukozy we krwi, a to jest kluczowe dla osób zmagających się z nadwagą.