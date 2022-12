Spis treści: 01 Maranta, roślina modlitewna. Dlaczego tak się o niej mówi?

02 Maranta: jak o nią dbać?

03 Maranta: co ile podlewać?

04 Gdzie postawić marantę?

05 Czy maranta kwitnie?

06 Maranta: Czy jest trująca?

Maranta, roślina modlitewna. Dlaczego tak się o niej mówi?

Maranta (Marantha leuconeura) to dekoracyjna roślina doniczkowa o pięknych, oryginalnych liściach, charakteryzujących się niepowtarzalnymi wzorami. W Polsce uprawiana jest jako roślina pokojowa.

Maranta nazywana jest także "rośliną modlitewną", przez wzgląd na swoje liście, które gdy tylko zaczyna się ściemniać, zaczynają się unosić i składać. Przypominają one wtedy dłonie złożone jak do modlitwy. Zjawisko to zwane jest nyktynastią, a naukowcy przekonują, że już sama jego obserwacja działa odprężająco, wycisza i skłania do modlitwy lub medytacji.

Reklama

Sprawdź także: Postaw na parapecie. Te rośliny przynoszą szczęście i bogactwo

Maranta: jak o nią dbać?

Jak umyć samochód podczas mrozu? Bez tych wskazówek ani rusz!

Tak w mig zregenerujesz zniszczone dłonie. 5 niezawodnych, domowych sposobów

Tak szybko wyczyścisz przestrzeń pod meblami. Przyda się rolka po papierze toaletowym

Przewozisz w ten sposób choinkę? Grozi ci wysoki mandat Maranta jest rośliną płożącą się, czyli o pędach pokładających się, a nawet pełzających po ziemi. Pędy te osiągają długość do 50 cm i mają tendencję do ogołacania się z liści. Właśnie dlatego stare liście oraz pędy należy regularnie usuwać przez cały rok. Maranta szybko i silnie się rozrasta, więc wymaga przesadzania nawet raz w roku. Starsze rośliny można przesadzać co kilka lat - rosną już one bowiem wolniej. Najlepiej robić to wiosną.

Maranta: co ile podlewać?

Podlewanie to kluczowy zabieg związany z pielęgnacją tej rośliny. Należy ją bowiem podlewać nawet dwa, trzy razy w tygodniu miękką i lekko kwaśną wodą. Mimo to musimy być bardzo czujni, bo marantę łatwo przelać, co skutkować może gniciem korzeni. Przed podlaniem należy zawsze sprawdzić stan ziemi w doniczce - jeśli jest sucha i sypka, powinniśmy podlać roślinę.

Podlewanie maranty należy mocno ograniczyć w okresie spoczynku, czyli od września do lutego. W tym czasie roślinę podlewamy raz w tygodniu. Maranta lubi wysoką wilgotność powietrza. Należy więc codziennie zraszać jej liście, zimą możemy to robić dwa razy w tygodniu.

Zdjęcie Maranta lubi spore ilości rozproszonego światła / 123RF/PICSEL

Gdzie postawić marantę?

Maranta powinna mieć zapewnione spore ilości rozproszonego światła, ale należy uważać, by nie stawiać jej w pełnym słońcu - liście tej rośliny wyjątkowo łatwo ulegają poparzeniom. WAŻNE: Nie stawiamy maranty na parapetach południowych i zachodnich okien.

Czytaj także: Wszystkie moce zielonego koloru, o które nie mieliście okazji zapytać

Czy maranta kwitnie?

Maranta kwitnie i to nawet kilka razy do roku! Roślina wypuszcza łodyżkę, na której codziennie pojawiają się białe, pozbawione zapachu kwiatuszki. Żyją one jednak bardzo krótko. By maranta zakwitła, trzeba zapewnić jej odpowiednią ilość rozproszonego światła.

Maranta: Czy jest trująca?

Maranta nie jest rośliną trującą, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Właściciele kotów muszą jednak uważać - zjedzenie przez pupila sporych ilości liści tej rośliny może się skończyć mocnymi wymiotami.

Zobacz również: Tak uratujesz przesuszone storczyki. Odżyją w kilka godzin