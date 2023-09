Spis treści: 01 Profilaktyczne czyszczenie komina

02 Jak często czyścić komin?

03 Samodzielne porządki w kominie

04 Obierki ziemniaczane - ratunek dla brudnego komina

Profilaktyczne czyszczenie komina

Awaria komina sprawia, że cała instalacja grzewcza przestaje prawidłowo funkcjonować. Jeśli chcemy na dłużej zachować jego żywotność, pamiętajmy o regularnym czyszczeniu.

Komin odgrywa ważną rolę w całym domu. Przede wszystkim umożliwia odprowadzanie produktów powstałych po spalaniu paliwa do atmosfery w postaci dymu. Razem z nim przez kanały przedostają się także smoła i sadza, które z biegiem czasu osiadają na wewnętrznych ściankach. Wśród najczęstszych przyczyn ekspresowego zapychania się komina wyróżniamy m.in.:

Reklama

niedostatek powietrza,

niewłaściwy sposób palenia,

używanie mokrego opału,

zbyt niską temperaturę wody w kotle.

W wyniku spalania dochodzi do powstania kreozotu, którego nadmiar jest najczęstszym powodem powstawania pożarów wewnątrz komina.

Sprawdź: Jak się przygotować do sezonu grzewczego? O tym musisz pamiętać

Jak często czyścić komin?

Zdjęcie Częstotliwość czyszczenia komina uzależniona jest od jego rodzaju / 123RF/PICSEL

W domach najczęściej możemy spotkać dwa rodzaje przewodów kominowych, a mianowicie spalinowe oraz wentylacyjne. Każdy z nich podlega gruntownemu czyszczeniu, jednak z zupełnie odmienną częstotliwością:

1 raz w roku lub co 2 lata - udrażniamy przewody wentylacyjne;

lub co 2 lata - udrażniamy przewody wentylacyjne; 4 razy w roku , najlepiej co trzy miesiące - czyścimy przewody spalinowe, łączące się z piecem na paliwo stałe;

, najlepiej co trzy miesiące - czyścimy przewody spalinowe, łączące się z piecem na paliwo stałe; 2 razy w roku, zachowując odstęp ok. 6 miesięcy - przeczyszczamy przewody spalinowe odprowadzające spaliny z pieca na paliwo płynne lub gazowe.

Sprawdź: Co robić, by oddychać czystym powietrzem?

Samodzielne porządki w kominie

Warto mieć na uwadze, że w domu jednorodzinnym nic nie stoi na przeszkodzie, by samodzielnie przeprowadzić czyszczenie komina. W przypadku budynków wielorodzinnych należy jednak bezwzględnie powierzyć tę czynność osobie legitymującej się uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Doświadczony kominiarz bardzo szybko oceni stan drożności kanałów.

Sprawdź: Częsty katar to nie zawsze wina infekcji

Obierki ziemniaczane - ratunek dla brudnego komina

Zdjęcie Obierki z ziemniaków ekspresowo pozbywają się zanieczyszczeń z komina / 123RF/PICSEL

Czy da się wyczyścić komin pomimo lęku wysokości lub niechęci do wchodzenia po drabinie wprost na stromy dach? Okazuje się, że jak najbardziej, a samo rozwiązanie nie tylko jest niezwykle proste, ale dodatkowo nie wymaga zaopatrywania się w wymyślne sprzęty i drogie środki. Jedną z najbardziej tradycyjnych metod, cieszących się uznaniem od wielu pokoleń, jest palenie obierek z ziemniaków. Warto mieć jednak na uwadze, że nie zastąpią usługi wykonanej przez doświadczonego kominiarza.

Jak przygotować się do wykonania ludowego patentu we własnym kominie? Zaczynamy od umieszczenia obierek z ziemniaków na blaszce do pieczenia. Ważne, by znajdowały się w bezpiecznej odległości od dzieci, zwierząt domowych, źródeł ciepła oraz światła. Tak przygotowane resztki z warzyw pozostawiamy do wyschnięcia na 24-48 godzin.

W tym czasie cała wilgoć wyparuje, przez co będą się lepiej paliły. W kolejnym kroku rozpalamy ogień w kominku i wrzucamy do niego obierki. Ta część ziemniaków spala się z dużą energią, ekspresowo wypychając z komina nagromadzoną sadzę oraz kreozot. Czyszczenie udrażnia przewód kominowy, a dodatkowo podwyższa efektywność procesów spalania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nauka BEZ fikcji: Zanieczyszczone powietrze powoduje Alzheimera! Video Brothers

Sprawdź również:

Bez wykopywania i dewastacji ogrodu. Pień po ściętym drzewie przestanie być problemem

Posesja przestanie straszyć. Tak doprowadzisz kostkę brukową do porządku