Przetrzyj liście kwiatów majonezem. Hit czy mit?

Pielęgnacja kwiatów nie zawsze jest prostym zadaniem. Tymczasem błyszczące liście roślin są najlepszym dowodem na to, że właściciel nie tylko ma do nich rękę, ale także należycie się o nie troszczy. Banalnym sposobem na pielęgnację liści kwiatów ma być produkt, który wielu ma w lodówce. Mowa o majonezie. Wystarczy przetrzeć nim liście, by na długo cieszyć się ich blaskiem. Ale czy na pewno to zdrowy sposób?

Zdjęcie Liście roślin niejednokrotnie działają na kurz jak prawdziwy magnes / 123RF/PICSEL