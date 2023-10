Ten dodatek dostaniesz bez względu na wiek. Jest jednak jeden warunek

Urodziłaś się w tym roku? Możesz otrzymać wyższą emeryturę. Oto zasady

ZUS przypomina o niezrealizowanym świadczeniu. Kto może je dostać?

Emerytura rolnicza na nowych zasadach. Tyle można dostać Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie kolejno 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Ten minimalny okres składkowy wiąże się jednak zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Od 1 stycznia 2022 roku seniorzy, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych i wciąż pracują lub prowadzą inną działalność zarobkową, mogą skorzystać ze zwolnienia przychodów z tej aktywności z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy osób w wieku emerytalnym (co najmniej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i można z niego korzystać na bieżąco, w trakcie roku lub uwzględnić je dopiero w rozliczeniu podatkowym.

Przeczytaj też: Przepracował 62 lata, bez zwolnień lekarskich. Oto jaką dziś pobiera emeryturę

Reklama

Wspomniana ulga zwalnia z podatku przychody seniora do wysokości 85 528 zł rocznie i nie pomniejsza kwoty wolnej od podatku, pod warunkiem, że taka przysługuje. Senior dostaje więc wyższą kwotę "do ręki". Dotyczy to okresu, w którym wydłuża on swoją aktywność zarobkową i nie pobiera emerytury ani renty.

Późniejsza o rok emerytura to wyższe świadczenie. O jakich kwotach mowa?

Prezeska ZUS, prof. Gertruda Uścińska, cytowana przez serwis infor.pl tłumaczy, że konsekwencje PIT-0 dla Seniora mocno wykraczają poza system podatkowy.

Celem tej ulgi jest zachęta do wydłużania aktywności zawodowej. Dodatkowe składki na koncie emerytalnym i późniejsze przejście na emeryturę poskutkują wyższym świadczeniem pobieranym do końca życia

- tłumaczy.

Uścińska uważa, że najważniejszą zachętą do odraczania emerytury jest formuła obliczania wysokości świadczenia po reformie z 1999 r.:

Polski system emerytalny ma wbudowane silne zachęty do odraczania emerytury. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10–20 proc. wyższa kwota przyznanej emerytury dzięki większej liczbie składek, waloryzacji oraz przyjmowanemu do obliczeń średniemu dalszego trwaniu życia

- przekonuje.

Z udostępnionych przez ZUS danych wynika, że w Polsce pracuje obecnie 1,2 miliona seniorów, a 826 tys. z nich łączy pracę z pobieraniem emerytury. W ostatnich latach liczba pracujących emerytów wzrosła o blisko 44 proc.

Zobacz również: Ważne zmiany od 1 listopada. Tak rząd wesprze seniorów