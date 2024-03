Roślina banalna w uprawie. Oczyści powietrze i w mig zazieleni pokój

Palma areka to jedna z tych roślin, które w sklepach ogrodniczych przykuwają wzrok, a wszystko za sprawą swoich rozmiarów oraz bujnego ulistnienia. Już na etapie zakupu jest dość pokaźna, bo rzadko osiąga mniej niż metr wysokości. Wiele osób uważa, że palma areka to trudna w uprawie roślina, co jest oczywiście krzywdzące. Warto jednak znać tajniki jej pielęgnacji. Wtedy odwdzięczy się nie tylko pięknym wyglądem, ale stanie się również naturalnym filtrem.

Zdjęcie Palma areka wspaniale zazieleni wnętrze. Nie wymaga przesadnej pielęgnacji / 123RF/PICSEL