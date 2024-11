Zima to dość trudny czas dla roślin doniczkowych. Dni są krótsze, a to oznacza, że dociera do nich trochę mniej światła. Do tego suche powietrze w okresie grzewczym i rośliny dość często marnieją w oczach. Dlatego też pielęgnacja roślin późną jesienią i zimą nie powinna się znacznie różnić od tej praktykowanej o innych porach roku.

Dodatkowo, rośliny doniczkowe należy regularnie oczyszczać z kurzu i zanieczyszczeń np. gąbką czy wilgotną szmatką, dzięki czemu nie będą miały blokowanego dostępu do światła. Zimą trzeba zadbać przede wszystkim o odpowiednie podlewanie i nawożenie. Dzięki temu rośliny doniczkowe będą piękną ozdobą domu czy mieszkania.

Więcej na temat tajników zimowej pielęgnacji kwiatów doniczkowych przeczytasz w artykule Roślinne pogotowie. Sprawdź, jak poprawić ich kondycję zimą.

Jeśli zimą planujesz uzupełnić "kwiatowe zapasy", warto postawić na rośliny, które kwitną pięknie właśnie w tym czasie. Ich pielęgnacja nie jest zbytnio skomplikowana, a one same staną się idealną dekoracją nie tylko w świątecznym czasie. Oto pięć gatunków, które dodadzą wnętrzom koloru nawet w najbardziej ponure dni.

Gwiazda betlejemska

O tej roślinie trudno nie wspomnieć w kontekście zimy. Jest prawdziwą królową wnętrz szczególnie w czasie świąt Bożego Narodzenia. Mowa oczywiście o gwieździe betlejemskiej, która jest również nazywana "poinsencją". Najczęściej przybiera kolory czerwone, ale możemy również kupić rośliny w kolorach kremowym, białym czy żółtym. Gwiazda betlejemska lubi dobrze oświetlone stanowiska, dlatego można ją postawić np. na parapecie lub miejscu, do którego bez problemu docierają promienie słoneczne. Roślinę należy podlewać tak często, by ziemia w doniczce była cały czas wilgotna. Nie należy jednak przesadzać z podlewaniem, bo to może doprowadzić do gnicia korzeni. Jeśli zapewnimy gwieździe betlejemskiej stanowisko bez przeciągów, z pewnością odwdzięczy się pięknym wyglądem. I wprowadzi do domu świąteczną atmosferę.

Poinsecja, czyli Gwiazda Betlejemska to jedna z roślin kojarzących się z okresem świątecznym 123RF/PICSEL

Grudnik, czyli "róża bożonarodzeniowa"

Kolejną rośliną kojarzącą się niewątpliwie z zimą jest również szlumbergera, czyli grudnik. Jest on również określany mianem "róży bożonarodzeniowej". Dlaczego? Roślina wywodzi się z Brazylii i kwitnie w trakcie brazylijskiej wiosny - podczas gdy w Polsce trwa zima.

Grudnik kwitnie w okresie świątecznym i potrafi cieszyć oczy barwnymi kwiatami nawet przez kilka tygodni. Tworzą one barwną girlandę i mają różne kolory - fioletowy, pomarańczowy, różowy, biały czy czerwony. Roślina lubi obfite podlewanie. Grudnik lubi też miejsca półcieniste lub jasne. Jak odpowiednio zadbać o grudnika? Sprawdź: Pomóż grudnikowi zakwitnąć na święta. Sekret tkwi w prostym nawożeniu

Storczyk

Na liście nie mogło zabraknąć też storczyków. Rośliny te są jedną z najpopularniejszych ozdób pomieszczeń w domu czy biurze. Zimą bez problemu kupimy kwitnące storczyki, takie jak np. phalaenopsis. Jego barwne kwiaty z pewnością rozjaśnią niejeden pochmurny, jesienny lub zimowy dzień.

Storczyki w czasie kwitnienia należy nawozić co ok. cztery tygodnie. Zimą, roślinę należy podlewać do dwa tygodnie. Pomieszczenia ze storczykami należy regularnie wietrzyć. Świeże powietrze poprawia ich odporność i sprawia, że po podlaniu szybciej wysychają. A to pozwala zapobiegać chorobom grzybiczym.

Storczyk to popularna ozdoba domu. Również zimą 123RF/PICSEL

Kalanchoe

Kolejna roślina, która słynie z kolorowych kwiatów, to kalanchoe. Najpopularniejsze barwy to róż, czerwień i pomarańcz. Roślina nie przepada za zbyt częstym podlewaniem. Należy pilnować, by woda nie pozostawała w doniczce, ponieważ jej korzenie dość szybko gniją. Roślina preferuje stanowiska jasne i słoneczne oraz temperaturę pokojową. Roślina źle znosi przeciągi. Jej uprawa nie należy do skomplikowanych, dlatego zimą warto wybrać jakiś okaz, który ozdobi wnętrze.

Gardenia

Jeśli nie gwiazda betlejemska czy storczyk, to może gardenia? Krzew pochodzi z Azji Wschodniej i jest rośliną wiecznie zieloną. W styczniu i lutym roślinę zdobią duże, białe kwiatostany. Dodatkowo, wydzielają one przyjemny zapach.

Gardenia bardzo lubi słoneczne stanowiska (ale nie w pełnym słońcu). Nie przepada za to za przeciągami. Kwitnącą gardenię możemy kupić pod koniec stycznia. W trakcie zakupu sugerujmy się błyszczącymi i zielonymi liśćmi ze sporą liczbą kwiatowych pąków. Mamy wówczas gwarancję, że kupujemy zdrowy okaz. Gardenia jest dość wymagająca w uprawie - potrzebuje kwaśnego podłoża, a temperatura musi wynosić do 20 st. C. Roślina nie lubi również przesuszenia i zbyt dużej wilgoci, dlatego konieczna jest solidna warstwa drenażu.

To jedyny moment, żeby je zebrać. Pędy mają wyjątkowe właściwości Interia.tv