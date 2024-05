Turkuć podjadek, choć mały, może spowodować poważne problemy w ogrodzie, zwłaszcza gdy jego populacja rośnie. Samica tego owada, aby zapewnić larwom odpowiednie warunki do rozwoju, podgryza korzenie roślin. Gnicie korzeni podnosi temperaturę gleby, tworząc idealne środowisko dla larw.



Następnie owad ten drąży korytarze pod ziemią, przez co poważnie uszkadza korzenie roślin. To jednak nie wszystko, ponieważ gdy wychodzi na powierzchnię, podgryza również ich zewnętrzne pędy.



Turkuć podjadek atakuje nocą, dlatego jego obecność jest trudna do zauważenia. Jednakże, jeśli zobaczymy, że nasze rośliny nagle zaczynają więdnąć i usychać, może to być znak, że turkuć podjadek postanowił rozgościć się w naszym ogrodzie.