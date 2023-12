Zadbaj o ścierki kuchenne

Zapewne w naszych domach ścierki kuchenne są wyeksponowane w wielu miejscach: część z nich służy jedynie jako dekoracja, ale w zdecydowanej większości przypadków są one praktyczne. Z racji tego, że towarzyszą nam podczas intensywnej pracy w kuchni, to niewiele trzeba, aby pojawiły się na nich plamy. W tej materii panuje uniwersalna zasada: im szybciej zabierzemy się za ich usunięcie, tym łatwiej uda się trwale pozbyć. Oczywiście, czasem zdarza się tak, że nawet refleks oraz podjęte działanie mogą nie dać rady. Wtedy trzeba podjąć zdecydowane kroki, a przywrócimy im dawny wygląd.

Reklama

Sprawdź: Oto czym grozi przegrzewanie mieszkań. Polacy robią to nagminnie

Działaj od razu: Ścierki będą czyste

Zauważyłeś plamę na ścierce kuchennej, a po jej wypraniu nadal "zdobi" materiał? Nie poddawaj się i sięgnij po środek, który pomoże ją trwale usunąć. Wystarczy przed praniem w pralce sięgnąć po wodę utlenioną i nią polać zabrudzone miejsce. Po odczekaniu kilkunastu minut można zabrać się za standardowe pranie w pralce. Jeśli jednak chcemy spotęgować efekt, to ścierki kuchenne można namoczyć w roztworze wody zwykłej i utlenionej przez kilka godzin, a dopiero później umieścić je w pralce.

Polecamy: Wymieszaj z wodą lub wsyp bezpośrednio do pralki. Firanki i obrusy będą śnieżnobiałe

A co zrobić, kiedy w naszej szafce piętrzą się ścierki kuchenne, które odeszły w zapomnienie przez stare plamy? Na nie również jest sposób i wcale nie taki trudny. Wystarczy wypróbować sposób, który pomoże pożegnać się raz na zawsze z problemem. Na czym polega? Do dużego garnka trzeba wrzucić brudne ścierki, później zalać je zimną wodą oraz dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń i szklankę octu. Nie pozostaje teraz nic innego, jak zagotowanie zawartości garnka na małym ogniu przez około 20 minut i gotowe.

Jeśli nie przepadamy za drażniącym zapachem octu, to można go załagodzić, jeśli dodamy do naszej mieszanki kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

W przypadku, kiedy akurat octu nie mamy pod ręką, można go zastąpić. Godnym zamiennikiem będzie poczciwa soda oczyszczona: wystarczy wsypać jedno opakowanie do bulgoczącego garnka.

Nie przegap: Zostawiasz na noc w samochodzie butelkę z napojem? Szykuj się na duży wydatek