Coraz więcej osób podczas domowych porządków decyduje się na wybór naturalnych i ekologicznych rozwiązań, a chemiczne preparaty stosuje zdecydowanie rzadziej. To świetna wiadomość, bowiem ocet czy kwasek cytrynowy bez problemu radzą sobie z wieloma zabrudzeniami, a dodatkowo są w 100 proc. bezpieczne. Świetnie działającym, uniwersalnym środkiem jest także przeprawa, którą można stosować m.in. do wybielania tkanin - mowa o sodzie oczyszczonej. Jedno pakowano kosztuje zaledwie 2 zł, a jego zawartość potrafi zdziałać cuda.

Dodaj sodę do prania. Firanki i obrusy będą śnieżnobiałe

Chemiczne wybielacze są skuteczne, jednak mogą też narobić wiele szkód. Nieumiejętnie używane niekiedy są powodem do zniszczeń na tkaninach czy ich nieodwracalnego odbarwienia. Podobnie do wybielaczy działa soda oczyszczona, z tą różnicą, że jest zupełnie naturalnym i ekologicznym preparatem. Ten biały proszek pomoże usunąć plamy, a także przywrócić biel poszarzałym materiałom. Jeśli chcesz odświeżyć swoje firanki, obrusy czy prześcieradła, koniecznie dodaj ją do prania.

Patentem na wybielanie przy pomocy sody oczyszczonej podzieliła się jakiś czas temu pewna kobieta na platformie TikTok, pod pseudonimem @caitieedoll. Podczas prania białych tkanin dodaje ona oprócz płynu czy proszku pół łyżeczki sody oczyszczonej. Jej zdaniem efekt jest naprawdę zadowalający.

Zdjęcie Soda wywabia plamy z tkanin i działa niczym wybielacz. Wystarczy, że dodasz ją do prania / 123RF/PICSEL

Jak usunąć zaschnięte plamy z obrusu?

Niejednokrotnie zdarza się, że na białym obrusie podczas kolacji wigilijnej czy rodzinnego obiadu pojawi się plama z buraków, barszczu, kompotu czy innych ciężkich do usunięcia przysmaków. Na szczęście nie musimy od razu ściągać bieżników ze stołu i moczyć ich w wodzie. Soda poradzi sobie także w przypadku wyschniętych już plam. Oto co należy zrobić, aby zadziałała jak odplamiacz:

1 łyżkę sody oczyszczonej wymieszaj z 3 łyżkami wody. Powstałą mieszankę nałóż na plamę i delikatnie wetrzyj w materiał wilgotną ściereczką Pozostaw na około godzinę do nasiąknięcia, a następnie włóż obrus do pralki i wypierz jak zwykle. Plama powinna zejść za pierwszym razem.