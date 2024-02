Spis treści: 01 Skrzydłokwiat: tajniki pielęgnacji

Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych w Polsce. Ma bujne, zielone liście i białe kwiaty, dlatego jest piękną ozdobą wnętrz. Co więcej, nie jest to roślina zbyt skomplikowana w pielęgnacji. Skrzydłokwiat należy do rodziny obrazkowatych. Słynie nie tylko z pięknego, "eleganckiego" wręcz wyglądu, ale również z właściwości oczyszczających powietrze. Dlatego też jest polecany przede wszystkim do sypialni. Aby pięknie się prezentował, warto dbać o odpowiednią pielęgnację.

Skrzydłokwiat: tajniki pielęgnacji

Skrzydłokwiat lubi ciepłe i zacienione miejsca. Dlatego w domu najlepiej znaleźć dla niego stanowisko cieniste lub półcieniste. Optymalną temperaturą dla rośliny jest od 20 do 23 st. Celsjusza. Skrzydłokwiat preferuje obfite podlewanie, ale trzeba uważać, by go nie przelać - nadmiar wody może doprowadzić do zgnicia korzeni. Zimą wystarczy podlewać go 1-2 razy w tygodniu, z kolei latem: 2-3 razy w tygodniu.

Lepiej nie przesadzać też z nawożeniem. Latem wystarczy to robić raz na 2 tygodnie płynnym nawozem dodawanym do wody. Skrzydłokwiatu nie trzeba przycinać, ale warto regularnie usuwać z niego uschnięte łodygi, liście i kwiaty. Odcinać należy je u nasady. Skrzydłokwiat lubi ciasne doniczki - przesadzanie rośliny powinno się odbywać raz w roku, najlepiej na wiosnę.

Skrzydłokwiat nie przepada za gwałtownymi zmianami temperatur, nadmiarem suchego powietrza i słońca. Jeśli wyeksponujemy roślinę w miejscu nasłonecznionym, możemy doprowadzić do poparzenia liści, a nawet uschnięcia rośliny. Nie można też przesadzić w drugą stronę - zbyt duża ilość cienia może doprowadzić do zahamowania rozwoju rośliny.

Skrzydłokwiat najlepiej rozmnażać przez podział bryły korzeniowej. Wyjmij roślinę z doniczki, a następnie oczyść z resztek podłoża. Przetnij bryłę nożem, a później podziel część naziemną. Podzieloną roślinę umieść w doniczkach ze świeżym podłożem. Gotowe!

Zdjęcie Skrzydłokwiat nie powinien stać w pełnym słońcu, najlepsze dla niego miejsce jest nieco oddalone od okna / 123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat marnieje w oczach? Odżywka zadziała jak kojący balsam

Skrzydłokwiat jak każda roślina, ma swoje wymagania. Jeśli zaniedbamy odpowiednią pielęgnację, może zacząć marnieć. Pierwszym sygnałem alarmowym są żółte liście i brązowiejące końcówki. Może to oznaczać, że powietrze w pomieszczeniu jest za suche, a roślina potrzebuje więcej wody. Co więcej, żółkniejące i brązowiejące liście to również znak, że system korzeniowy zaczął gnić. W tym przypadku należy usunąć zgniłe korzenie, a roślinę przesadzić do nowej ziemi.

Jak wzmocnić roślinę? Warto wypróbować prostą, domową metodę. Odżywka z cukrem zadziała na skrzydłokwiat niczym kojący balsam. Wystarczy rozpuścić 1 łyżeczkę cukru w 1 litrze przegotowanej wody. Gdy mieszanka wystygnie, możemy nią podlać roślinę. Tutaj ważna uwaga: używamy miksturę tylko po to, zwilżyć glebę. Nie przesadzajmy z jej ilością. Odżywkę z cukrem najlepiej stosować regularnie, raz w miesiącu. Na liście zadziała niczym eliksir, a liście wzmocnią się i nabiorą koloru soczystej zieleni.

