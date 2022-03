- Bez wątpienia ceremonia ślubna jest czasem dla młodej pary, bo to złożenie przez nią małżeńskiej przysięgi jest chwilą, na którą z niecierpliwością czekają i do której tak długo się przygotowują. Młodzi są wówczas w centrum uwagi, goście skupiają się wyłącznie na nich. Wesele natomiast jest czasem radości z dnia zaślubin, spędzanym w gronie najbliższych - rodziny i znajomych. I to głównie dla nich zazwyczaj organizujemy wesele - mówi Karolina Dokić-Pietuszko z portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.

Ceremonia waszych marzeń

Absolutnie nikt poza wami dwojgiem i celebransem (księdzem, urzędnikiem USC), nie powinien mieć w tej sprawie ostatniego słowa. Wszelkie marzenia powinny zostać przez was na etapie planowania uwzględnione, choćby ostatecznie miały wylądować w przegródce "z tym to jednak odlecieliśmy".

Nie ma pomysłów złych, jeżeli nie kolidują z zasadami panującymi w danym kościele lub urzędzie. W plenerze macie jeszcze większą dowolność! Ma to być chwila dla was. Twoja wymarzona suknia, twój welon / diadem / garnitur damski / suknia z trenem / mini / ramoneska / druhny / wianek (niepotrzebne skreślić). Jego wymarzony old timer, to, jak wyglądał będzie świadek i sposób, w jaki zaprowadzi cię do miejsca, gdzie złożycie sobie nawzajem przysięgę. Oczywiście porady życzliwych osób mile widziane, ale krytyce powiedzcie głośne: Nie.

Miejsca dla gości weselnych

To zadanie, które niejednej parze spędza sen z powiek. Jak pogodzić na jednej imprezie obecność statecznych cioć, jak i ekscentrycznych znajomych? Albo - co trudniejsze - zwaśnionych rodów? Bywa to nie lada wyzwaniem. Aby uniknąć związanych z tym niezręcznych sytuacji, warto poprosić o wsparcie rodziców lub przyjaciół, którzy dobrze nas znając, będą reagować na wprowadzane na listę gości zmiany i zajmą się tym, aby wszystkie tabliczki na stołach znalazły się we właściwym miejscu.

Rozsadzenie gości przy stole może mieć kluczowe znaczenie dla ich komfortu, a tym samym szampańskiej zabawy

Najważniejsze elementy wesela - pod gości

- Na weselu liczy się dobry humor, dobra muzyka i jedzenie. Kolejność oczywiście dowolna - zdradza Karolina Dokić-Pietuszko z portalu ślubnego PlanujemyWesele. - Preferencje kulinarne i gust muzyczny bywają różne, warto więc postawić na różnorodność, a także - jeśli decydujemy się na dość wymyślne lub ekstrawaganckie menu - pomyśleć o gościach o mniej wyszukanych gustach, zapewniając im bardziej tradycyjne smakołyki. Tak, aby każdy znalazł na półmiskach coś dla siebie, a w muzyce, oprócz aktualnych hitów dla młodych gości, dobrze jest postawić także na nieco starsze, klasyczne kawałki. Na weselu wszyscy powinni się przecież móc dobrze bawić - podpowiada ekspertka.

Organizując wesele warto pamiętać, że nie ma pomysłów złych, pod warunkiem, że nie kolidują one z regułami i zasadami ogólnie przyjętymi

To wasz dzień, celebrujcie go od rana

Kiedy już wszystko zostanie zaplanowane, potwierdzone i oddelegowane, czas na wasze przygotowania. Warto rozpocząć dzień spokojnego śniadania. Później tak zagospodarujcie czas, w trakcie wesela lub między ceremonią a przyjęciem, by znaleźć chwilę na choć krótki spacer tylko we dwoje. Także krótka niewinna randka przeddzień ślubu może być niezapomnianym wydarzeniem.

To wasz dzień - celebrujcie każdą jego minutę. Jeśli będziecie spokojni, wszystko potoczy się zgodnie z waszą myślą. Nic bowiem nie "przyciąga" tak dobrych zdarzeń, jak działanie według planu i... pozytywne nastawienie.

O ile ceremonia zaślubin to wyjątkowa chwila dla samej młodej pary, o tyle wesele to przede wszystkim forma ugoszczenia osób, które z nami przeżywają ten piękny dzień. Warto zadbać o ich dobre samopoczucie

Podziękowania dla gości - przemyślane i podarowane z serca

Podziękowania dla gości, w formie upominków rozdawanych na koniec wesela lub rozsyłanych pocztą, na przykład ze słodkim symbolicznym podarunkiem, na dobre weszły do kanonu organizacji wesel w Polsce. Warto tu pokusić się o oryginalność, aby zaproszeni goście poczuli się wyróżnieni i ważni dla nas. Może warto poprosić fotografa o zrobienie zdjęć każdej przybyłej parze czy rodzinie, aby móc potem przesłać je im w ładnej ramce? Każdy indywidualny akcent będzie na pewno mile widziany przez weselników.

