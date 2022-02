Nie każdą parę młodych stać na to, aby wszystkie obowiązki powierzyć firmie organizującej śluby. Zresztą wielu przyszłych małżonków znajduje przyjemność w osobistym zaangażowaniu w organizację ślubu i wesela od a do z. Ponieważ większość z nich robi to po raz pierwszy w życiu, warto skorzystać z podpowiedzi profesjonalistów.

Wybór sukni ślubnej

To zadanie tradycyjnie przypisane najbliższym pannie młodej kobietom. Mama, przyjaciółka, siostra, przyszła świadkowa. Chodzi o życzliwe i mądre spojrzenie kobiety, która cię nie ocenia, ale widzi, kim jesteś, zna twój gust, a w sytuacji, która ciebie przyprawia o zawrót głowy, będzie umiała zachować zimną krew i dobrze podpowiedzieć.

Obrączki

Strażnikiem obrączek tradycyjnie jest świadek. To jego główne zadanie: dotrzeć na czas i nie zapomnieć, do której kieszeni obrączki schował. Obrączki wybierają państwo młodzi - niekiedy otrzymują je od rodziców i przerabiają, najczęściej jednak kupują sami lub zamawiają. Bardzo modne są obrączki zdobione szlachetnymi kamieniami, co w pokoleniu naszych dziadków i rodziców nie było "dopuszczalne".

Samochód, czyli czym do ślubu

O to, jakim pojazdem państwo młodzi przyjadą do ślubu, troszczy się zwyczajowo pan młody. Pożycza od kolegi, wypożycza wymarzony model na godziny albo przystraja... własny. Za kierownicą - sadza zaufanego kierowcę.

Kwiaty ślubne

I te w dłoni, i te do kościoła wybiera panna młoda, zamawia i dopilnowuje dostaw - świadkowa.

Wybór weselnego menu

To zadanie dla państwa młodych i rodziców lub świadków. Bardzo często to rodzice i teściowie przejmują kontakt z właścicielem sali i restauratorem, wybierają menu zgodne z gustami zaproszonych gości - najczęściej wtedy, gdy finansują wielki dzień swoich dzieci. Jeśli państwo młodzi mają szczęście posiadać rodzeństwo, bracia i siostry okazują się w tej dziedzinie niezastąpieni.

Lista gości i zaproszenia

To ewidentnie zadanie dla państwa młodych. W praktyce jednak listę uzupełniają rodzice i teściowie. Podpowiadają, kogo zaprosić, ale zapraszają młodzi. Bardzo miłą tradycją jest, że odwiedzają swoich gości, osobiście przekazując miłą wiadomość o życiowych planach. Papierowe zaproszenie na ślub jest wspaniałą pamiątką dla znajomych i rodziny.

Błogosławieństwo oraz powitanie chlebem i solą

To oczywiście zadanie dla teściów i rodziców. W wyjątkowych sytuacjach rodzica może zastąpić nowy partner/partnerka rodzica, siostra, brat lub ktoś szczególnie bliski z rodziny.

Wybór muzyki

Wielu panów młodych rezerwuje tę rolę dla siebie i świadka. Doświadczenie podpowiada jednak, że przyszłe... małżonki powinny wybór zweryfikować.

Alkohol na wesele

Coraz częściej organizujemy wesela bez alkoholu. Tradycyjnie jednak w Polsce wesele bez alkoholu to nie wesele. Zapewnienie go, według zwyczaju, należy do pana młodego i jego rodziny.

Pomoc w przyjmowaniu życzeń, kwiatów, drobnych upominków

To świadkowie uwijają się w tle, kiedy państwo młodzi przyjmują życzenia od przybyłych na ślub gości. To ich zadaniem jest ogarnięcie "kopert", upominków, kwiatów i przewiezienie ich bezpiecznie do miejsca, w którym będą cieszyć młodych, gdy emocje po ślubie opadną.

