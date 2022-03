Liczba osób, które doceniają walory smakowe smalcu gęsiego, systematycznie rośnie. Ten produkt warto jednak wykorzystać również poza kuchnią. Jego właściwości doceniły już nasze babcie.

Od pokoleń leczy się nim choroby dróg oddechowych, stawów i kręgosłupa. Małym dzieciom wcierano go w plecy i piersi, w celu rozgrzania i rozrzedzenia flegmy. Warto przyjrzeć się bliżej zdrowotnym właściwościom smalcu.

Smalec gęsi: Najzdrowszy tłuszcz zwierzęcy

Tych produktów nigdy nie łącz z kawą. Możesz sobie poważnie zaszkodzić Smalec gęsi powstaje poprzez wytopienie gęsiego tłuszczu. Najcenniejszym nazywa się ten pozyskany z tłuszczu sadełkowego.

Smalec jest doskonałym źródłem wielu cennych substancji. Z uwagi na to, uważa się go za jeden z najzdrowszych tłuszczów zwierzęcych. W niektórych przypadkach okazuje się być niezastąpionym - pomoże na pękającą skórę na dłoniach, w leczeniu zwyrodnienia stawów, a także przyspieszy regenerację po złamaniach i zwichnięciach.

Dlaczego smalec jest tak zdrowy? W jego skład wchodzi między innymi:

witamina A , która odpowiada za prawidłowy stan skóry, a także działa przyspieszająco na gojenie się ran,

, która odpowiada za prawidłowy stan skóry, a także działa przyspieszająco na gojenie się ran, witamina E , która opóźnia procesy starzenia się skóry, znajdując swoje zastosowanie w kosmetykach przeciwzmarszczkowych, nawilżających oraz odżywczych,

, która opóźnia procesy starzenia się skóry, znajdując swoje zastosowanie w kosmetykach przeciwzmarszczkowych, nawilżających oraz odżywczych, witaminy z grupy B , które się niezbędnymi czynnikami w wywarzaniu czerwonych krwinek, korzystnie wpływając na funkcjonowanie układu nerwowego,

, które się niezbędnymi czynnikami w wywarzaniu czerwonych krwinek, korzystnie wpływając na funkcjonowanie układu nerwowego, potas , który utrzymuje odpowiednie napięcie elektryczne na błonach komórkowych,

, który utrzymuje odpowiednie napięcie elektryczne na błonach komórkowych, cynk , który stanowi ochronę przed przeziębieniem i wzmacnia odporność, a także zapobiega demencji i poprawia pamięć,

, który stanowi ochronę przed przeziębieniem i wzmacnia odporność, a także zapobiega demencji i poprawia pamięć, żelazo, które transportuje tlen z płuc do tkanek, znajdujących się w organizmie.

Na co pomaga smalec z gęsi?

Pękająca skóra dłoni

Smalec gęsi już po kilku dniach poradzi sobie z zaczerwienioną skórą, której niejednokrotnie ukojenia nie przynoszą żadne leki dermatologiczne. Wygładzi skórę i przyspieszy gojenie się ewentualnych ran. Wystarczy czysty, niesolony smalec z gęsi wcierać codziennie w dłonie.

Choroby skórne

Ze smalcu gęsiego przed laty robiono unikalne maści do leczenia łuszczycy i egzemy. Wystarczy zmielony proszek korzenia mydlnicy zmieszać w stosunku 1:3 ze smalcem gęsim. Następnie regularnie smarować obszary, dotknięte problemem.

Zdjęcie Smalec z gęsi doskonale działa na cerę / 123RF/PICSEL

Odmłodzenie i lepsza cera

Smalec z gęsi doskonale działa na cerę. To produkt stosowany jako pomoc w leczeniu chorób dermatologicznych. Odpowiednio nawilża i regeneruje, poprawiając koloryt skóry. Dodatkowo opóźnia procesy starzenia. Redukuje również zmarszczki i działa kojąco.

Ponadto niweluje opuchliznę. Do smalcu warto dodać olejek nagietkowy w proporcji 1:1 lub garść kwiatów tej rośliny. Następnie podgrzać mieszankę, przecedzić i zlać do szklanego naczynia. Tak przygotowaną maść warto stosować w okresie jesienno-zimowym, kiedy skóra jest szczególnie narażona na przesuszenie.

Przeziębienie i choroby dróg oddechowych

Smalec od dawna stosowano w medycynie ludowej. Jest polecany szczególnie przy dolegliwościach górnych dróg oddechowych. Zaleca się go także dzieciom w leczeniu kaszlu. Wystarczy podgrzać mleko, dodać łyżkę gęsiego smalcu i miodu. Taki napój najlepiej spożyć wieczorem.

Smalcem można również nasmarować klatkę piersiową. Ten sposób jest dedykowany szczególnie dzieciom, które nie mogą korzystać z syropów przeciwkaszlowych.

Dla odporności i wigoru

Smalec gęsi wytopiony z jabłkami i majerankiem jest smacznym dodatkiem do chleba. Co ważne, wzmacnia on odporność, a nawet poprawia samopoczucie.

Smalec z gęsi a cholesterol

Smalec z gęsi uważany jest za środek, który obniża poziom cholesterolu we krwi. Nie istnieją jednak żadne naukowe badania, które potwierdziłyby tę tezę. Faktem jest natomiast, iż ten produkt ma korzystny skład tłuszczów - zawiera więcej jedno i wielonienasyconych, niż nasyconych.

