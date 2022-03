Naturalne antybiotyki wykorzystywane były przez naszych przodków od wieków. Współcześnie coraz częściej trafiają pod lupę naukowców. Badania pokazują bowiem, iż niektóre substancje, zawarte w ziołach i znanych korzeniach, potrafią być skuteczniejsze od syntetycznych antybiotyków. Jeśli w trakcie przeziębienia liczysz na działanie silnych leków, warto to zmienić. O nasze zdrowie możemy bowiem zadbać w całkowicie naturalny sposób.

Naturalny antybiotyk: napój z cytryny, czosnku, miodu i imbiru

Naturalne antybiotyki charakteryzują się podobnymi właściwościami, jakie posiadają antybiotyki syntetyczne. Równie skutecznie niszczą wszelkiego rodzaju bakterie oraz inne mikroustroje chorobotwórcze. Dodatkowo mają jedną, niezwykle ważną zaletę - nie powodują skutków ubocznych.

Na pierwsze objawy przeziębienia pomocna może okazać się mikstura, przygotowana z zaledwie czterech składników, które bez problemów znajdziesz w swojej kuchni. Naturalnymi antybiotykami, nie bez powodu, są bowiem nazywane czosnek, imbir, cytryna i miód. W połączeniu są silną bronią na wirusy i zarazki.

Czosnek: najdłużej znane lekarstwo

Czosnek to jedno z najlepiej i najdłużej znanych lekarstw. Jest to także jedna z najlepiej przebadanych roślin. Analizy wykazały, iż pozytywnie wpływa na odporność oraz posiada właściwości antybakteryjne.

Od lat, na długo przed wynalezieniem antybiotyków, czosnek leczył i zapobiegał chorobom. Przy jego pomocy leczono zarówno przeziębienie, jak i grypę. Za jego lecznicze działanie odpowiada bakteriobójczy i intensywnie pachnący związek, znany jako allicyna. Uwolni się ona jednak tylko wtedy, gdy zmiażdżymy ząbki czosnku. Niepozorna roślina wzmocni odpowiedź immunologiczną organizmu.

Miód: naturalny antybiotyk z pasieki

Miód działa antybakteryjnie, będąc jednocześnie niezwykle skutecznym środkiem na kaszel. Za najlepsze uznaje się miody spadziowe, szczególnie te pochodzące z drzew iglastych, lipy i gryki.

Dodatkowo miód pozytywnie oddziałuje również na sen. Wnioskiem jednego z badań, w trakcie którego naukowcy podali dzieciom z infekcjami górnych dróg oddechowych przed snem dwie łyżeczki miodu był fakt, iż obok zahamowania kaszlu, poprawiła się także jakość ich snu.

Imbir: egzotyczna roślina, która święci triumfy

Imbir zyskuje coraz większą popularność. Nic dziwnego - jest to kolejny naturalny antybiotyk. W medycynie chińskiej wykorzystywany jest już od setek lat. Wszystko z uwagi na jego antygrzybiczne, przeciwwirusowe i antybakteryjne właściwości. Dodatkowo działa on rozgrzewająco i napotnie, co jest niezwykle ważne w przypadku leczenia przeziębienia.

Doskonale działa również w przypadku zakażeń bakteryjnych układu pokarmowego, radząc sobie również z groźnymi patogenami, takimi jak Salmonella lub Listeria.

W naturalnym antybiotyku nie może również zabraknąć cytryny, która dostarczy organizmowi dawki witaminy C oraz silnych antyoksydantów, które wzmocnią odporność i uchronią przed działaniem chorobotwórczych drobnoustrojów.

Domowe sposoby na przeziębienie. Jak wykonać naturalny antybiotyk?

Składniki na napój, który zwalczy infekcję:

dwa ząbki czosnku (koniecznie startego na tarce lub przeciśniętego przez praskę),

trzy łyżki miodu,

dwie łyżeczki świeżo wyciśniętego soku z cytryny,

dwie łyżeczki startego imbiru.

Wszystkie składniki należy połączyć i dokładnie wymieszać. Następnie przełożyć do słoika i odstawić na dobę. Po 24 godzinach napój jest gotowy do spożycia. W momencie, w którym poczujemy, że dopada nas infekcja, warto zażyć dwie łyżeczki napoju dziennie. W celach profilaktycznych spożywać można jedną łyżeczkę mikstury dziennie.

