Margaryna: tak szybko zastąpisz masło

Jeśli i wam wydaje się, że maślanego puchu nie da się niczym zastąpić w wypiekach, to jesteśmy w błędzie. Tańszą alternatywą jest oczywiście margaryna, którą można również ucierać, ubijać, ale także roztopić jak masło. Można jej użyć w babkach, ale także w ciastach kruchych i drożdżowych. Co więcej, margaryna może być również podstawą kremów, którymi przekładamy biszkoptowe blaty. Jeśli chcemy zastąpić masło margaryną, to zadanie mamy ułatwione, ponieważ w pieczeniu zamiennik wykorzystujemy w proporcji 1:1.

Olej: tutaj ważne są proporcje

Cztery łyżki oleju zastapią 100 gramów masła w cieście 123RF/PICSEL

W wypiekach równie dobrze sprawdzają się oleje roślinne. Najlepiej nadaje się rzepakowy. Dlaczego akurat on? Ponieważ ze wszystkich ma najbardziej neutralny smak i aromat, więc w gotowym wypieku będzie praktycznie niewyczuwalny. Niektórzy zaś polecają oliwę, jednak ona ma charakterystyczny posmak. Najlepiej akurat ten tłuszcz dodawać do wyrazistych ciast czekoladowych z owocami albo orzechami. W jakich proporcjach stosować olej roślinny, aby nasze ciasto nam się udało? Wystarczy, że każde 100 gramów masła w przepisie zastąpimy trzema lub czterema łyżkami oleju.



Czekoladowe ciasto bez grama masła? Weź banana

Rozgnieciony banan doskonale zastąpi masło w wypiekach 123RF/PICSEL

Mamy w planach upieczenie ciasta lub babki czekoladowej? Można sięgnąć po banana. Zwykły owoc doskonale wiąże składniki wypieku, więc może zastąpić zarówno masło, jak i jajka. Niestety, trzeba liczyć się z tym, że dodatek owocu wpłynie na smak naszego ciasta, więc trzeba to uwzględnić w planach pieczenia. Jak skorzystać z banana w wypiekach? Wystarczy go obrać ze skórki, a następnie zmiksować lub dokładnie rozgnieść widelcem. Banan jako zamiennik musi występować w takich samych proporcjach, jak masło w przepisie pieczenia ciasta.

Awokado? Oto najtłustszy owoc

Pasta z surowego awokado zastąpi masło, ale też zabarwi wypieki 123RF/PICSEL

Mamy pod ręką dojrzałe awokado, a nie mamy czasu, żeby wyskoczyć do sklepu po masło? Z tego tłustego owocu możemy przygotować wspaniały zamiennik do wypieków. Wystarczy zrobić z niego purée, które nadaje się zarówno do kanapek, jak i świetnie sprawdza się również do pieczenia ciast.

Jeśli awokado rozgnieciemy dokładnie widelcem albo zmiksujemy, mamy pełnoprawny zamiennika masła. Jak z niego korzystać? W takich samych proporcjach, co mleczny odpowiednik. Purée z awokado najbardziej nadaje się do ciast, w których są owoce - one załagodzą nieco mdły smak naszego smarowidła. Pamiętajmy również, że awokado barwi ciasto na zielono: jeśli jednak chcemy tę barwę zakamuflować, wystarczy do receptury dodać kakao.

Tłuszcz do zadań specjalnych: olej kokosowy

Olej kokosowy sprawdzi się wtedy, kiedy potrzebujemy do ciasta stałej formy masła 123RF/PICSEL

Niekiedy potrzebujemy w wypiekach masła w stałej formie, więc zarówno banan, jak i awokado nie spełnią należycie swojej roli. W takiej sytuacji można skorzystać z innego zamiennika. Chodzi o olej kokosowy, który ma pożądaną konsystencję i świetnie sprawdzi się w przygotowywaniu słodkich smakołyków świątecznych. Chcemy użyć oleju kokosowego zamiast masła? Dodaj do składników tyle awokado, ile jest masła w przepisie.