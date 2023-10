Spis treści: 01 Niedobór składników odżywczych a zielony kolor

02 Reakcja rośliny na brak światła

03 Naturalne wybarwianie się skrzydłokwiatu

Niedobór składników odżywczych a zielony kolor

Rośliny doniczkowe oraz ogrodowe często wysyłają nam sygnały dotyczące ich stanu zdrowia. Na ogół nie zwracamy na nie uwagi, a kiedy podejmiemy kroki mające na celu poprawić sytuację, często jest już zbyt późno. Podobnie sprawa ma się ze skrzydłokwiatem. O ile nie kupiliśmy specjalnej odmiany, zielonkawa barwa kwiatostanów wiąże się z nieprawidłowościami w uprawie. Delikatny, ale dostrzegalny zielony kolor rośliny może świadczyć o niedoborze substancji odżywczych w glebie.

Aby zapewnić im wszystkie mikro- i makroelementy, warto zaopatrzyć się w sklepie ogrodniczym w odżywki wieloskładnikowe. Świetnie sprawdzą się preparaty dedykowane kwitnącym roślinom doniczkowym. Pracownicy centrów ogrodniczych zalecają, by używać produktu co dwa tygodnie, przez cały okres kwitnienia. Jeśli chcemy nieco zaoszczędzić pieniądze, możemy posiłkować się domowymi nawozami np. na bazie czosnku, fusów z kawy czy skórek po bananach.

Reakcja rośliny na brak światła

W naturalnych warunkach skrzydłokwiat porasta runo lasów równikowych, do którego nie dociera bezpośrednie światło, a jedynie rozproszone promienie słoneczne. Gatunek świetnie radzi sobie także w półcieniu. Jeśli zauważymy, że zakupiony przez nas skrzydłokwiat ma zielone kwiaty, może to być pierwszy sygnał na zbyt małą dawkę oświetlenia.

W konsekwencji roślina jest zmuszona do wykorzystania całej swojej powierzchni do przejścia przez proces fotosyntezy, niezbędny do podtrzymania funkcji życiowych. Obecność chlorofilu, czyli zielonego barwnika, odbija się także na kolorze kwiatów. Czy istnieje rozwiązanie tej sytuacji? Okazuje się, że wystarczy przenieść roślinę w jaśniejsze miejsce. Pamiętajmy jednak, by nie zafundować skrzydłokwiatowi szoku i nie narazić go na poparzenie delikatnych liści. Doskonale sprawdzi się wschodnie okno przysłonięte cienką firanką.

Naturalne wybarwianie się skrzydłokwiatu

Stosując się do podstawowych zasad pielęgnacji skrzydłokwiatu, bez trudu utrzymamy go w dobrej kondycji. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się okazałymi kwiatostanami przez długi czas. Jeśli jednak, mimo starannej opieki, kwiaty zaczynają przybierać zielonkawą barwę, to oznaka rozpoczętego przekwitania.

Warto wiedzieć, że jest to proces naturalny, który zapowiada nieuchronne zawiązywanie nasion. Floryści doradzają, by na tym etapie usunąć zmieniający barwę kwiatostan. W ten sposób zaoszczędzimy skrzydłokwiatowi wysiłku włożonego w tworzenie nasion, a w zamian skierujemy całą energię na wypuszczenie nowych kwiatów oraz liści.

