W dyskusji na temat najlepszych form aktywności fizycznej dla osób starszych szczególny nacisk kładzie się na trening siłowy. Profesor z Uniwersytetu Harvarda, dr Daniel Lieberman, wielokrotnie podkreślał, że ćwiczenia oporowe są kluczowym elementem w zachowaniu sprawności fizycznej, zwłaszcza w późniejszych latach życia. W podcaście "The diary of CEO" dr Lieberman opowiedział o swoim osobistym doświadczeniu, przyznając się do błędu, jaki popełnił we wcześniejszych latach: