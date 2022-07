Każdy z nas marzy o pięknych uprawach oraz bogatych plonach. W nasze ogrody wkładamy ogrom pracy oraz serca, dlatego kiedy jakiś szkodnik rujnuje nasze rośliny, wpadamy w złość. Nie ma jednak sensu rozżalać się nad szkodami, lepiej od razu przejść do działania. Sprawdź, jak pozbyć się tych owadów z upraw, nim wyrządzą jeszcze więcej złego!

Mączliki - roślinne wampiry

Porady Prosty sposób na mrówki w domu. Wystarczy woda i czosnek! Mączliki to małe szkodniki o wyjątkowo jasnym ubarwieniu oraz proporcjonalnie dużych skrzydłach. Szczególnym zainteresowaniem darzą warzywa oraz rośliny ozdobne. Można śmiało nazwać je roślinnymi wampirami, ponieważ wysysają sok z liści, tym samym doprowadzając do ich żółknięcia, deformacji, a w przypadku braku ingerencji ze strony człowieka do całkowitego wyschnięcia. Te pasożyty wyjątkowo chętnie atakują uprawy pomidorów oraz ogórków, zwłaszcza w okresie suszy. Ich obecność można zauważyć poprzez pozostawioną na roślinach spadź jak i same kolonie żerujące na liściach.

Mączliki - rodzaje

Mączlik szklarniowy - białe muszki, które występują najczęściej w szklarniach, ale spotkamy je również w mieszkaniach. Atakuje: pelargonie, róże, fuksje, kapustę czy pomidory

- białe muszki, które występują najczęściej w szklarniach, ale spotkamy je również w mieszkaniach. Atakuje: pelargonie, róże, fuksje, kapustę czy pomidory Mączlik warzywny - ma charakterystyczne ciemne plamki na skrzydłach. Wysysa z roślin sok.

Czytaj także: Jak stosować wywar z cebuli na mszyce?

Mączliki - jak się ich pozbyć

Do likwidacji mączlika przyda się szare mydło, które można zmieszać z wodą, a następnie przetrzeć mieszanką zaatakowane liście. Mączlik nie lubi zapachów niektórych roślin, dlatego warto posadzić rumianek, bazylię czy aksamitki przy tych roślinach, które atakują zazwyczaj mączliki. Niektórzy ogrodnicy wskazują również, że skuteczny w walce z mączlikiem jest napar tytoniowy. Jeśli jednak te domowe sposoby nie skutkują, dobrze jest usunąć zainfekowaną roślinę, żeby szkodniki nie przeniosły się na inne uprawy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiosna w ogrodzie. Najpiękniejsze krzewy są łatwe w uprawie Interia.tv

Te insekty niszczą twoje rośliny - wełnowce

Porady Zimą atakuje storczyki. Jak się go pozbyć? Wełnowce to szkodniki, które najczęściej znaleźć można na sukulentach, paprociach czy storczykach, a także wielu gatunkach roślin ozdobnych. Żerując na kwiatach wełnowce, posilają się sokiem komórkowym, który wydzielają w postaci tzw. rosy miodowej, która stanowi idealne środowisko do rozwoju grzybów. Często to właśnie obecność wełnowców jest przyczyną chorób grzybowych w naszym ogrodzie. Wełnowce osiągają długość nie więcej niż kilku milimetrów i przypominają strzępki waty, skąd pochodzi ich nazwa.

Wełnowce - jak się ich pozbyć?

Aby pozbyć się wełnowców, często wystarczy jedynie odrobina alkoholu. Należy przetrzeć łodygi roślin wacikiem nasączonym wódką bądź spirytusem, co zabije szkodniki. Jeśli nie chcesz mieć z nimi styczności, użyj oprysków z mydła owadobójczego, jednak pamiętaj, że pierwsza metoda jest skuteczniejsza. Warto reagować zaraz po wykryciu obecności wełnowców, ponieważ ich spadź sprawia, że zainfekowana roślina bardzo szybko obumiera.

Zdjęcie Wełnowce chętnie żerują między innymi na storczykach / 123RF/PICSEL

Chrząszcze ogórkowe - rujnują nie tylko ogórki

Chrząszcz ogórkowy to bardzo pospolity szkodnik. Pojawia się w połowie wiosny i występuje przez cały okres wegetacyjny, a na domiar złego atakuje wszystkie części rośliny - od liści, przez kwiaty aż po owoce. Jego atak może skutkować więdnięciem bakteryjnym, a sam żer opiera się głównie na zabliźnianiu warzyw, rzadko pojawiają się w ogórkach dziury. Obecność chrząszczy ogórkowych może także ograniczyć urodzajność plonu, ponieważ zapobiegają one zapylaniu roślin przez pszczoły. Co więcej, chrząszcze ogórkowe atakują nie tylko ogórki, ale także melony oraz dynie.

Chrząszcze ogórkowe - jak się przed nimi zabezpieczyć?

Zdjęcie Ogórki są narażone na atak zarówno chorób grzybowych, jak i bakteryjnych / 123RF/PICSEL

Aby najlepiej zadbać o rośliny, należy codziennie rano sprawdzać liście upraw, ponieważ chrząszcz ogórkowy przenosi się nocą. Aby zapobiec inwazji chrząszczy, wystarczy zabezpieczyć rośliny osłonami ogrodniczymi. Jeśli chcesz mieć pewność, że twoje uprawy są bezpieczne, możesz także skorzystać ze środka owadobójczego.

Sprawdź również: Sześć sposobów na owady, które niszczą rośliny

Czerwce - te owady niszczą rośliny

Zdjęcie Kiedy larwy czerwca się przemieszczają, zostawiają za sobą lepką substancję, która stanowi zaproszenie dla czarnej pleśni do zainfekowania naszych upraw / 123RF/PICSEL

Czerwce to nadrodzina małych, roślinożernych pluskwiaków, które są zagrożeniem dla praktycznie każdej rośliny, jaką spotkają na swojej drodze. Za najbardziej atrakcyjne elementy roślin uważają łodygi oraz młode liście, z których chętnie wysysają soki. Czerwce nie powinny być trudne do usunięcia, ponieważ ich dorosłe osobniki się nie przemieszczają. Jeśli zaś chodzi o larwy, te są trudniejsze do wytępienia i bardziej szkodzą roślinom. Kiedy się przemieszczają, zostawiają za sobą lepką substancję, która stanowi zaproszenie dla czarnej pleśni do zainfekowania naszych upraw.

Czerwce - jak się ich pozbyć?

Jeśli wykryjemy czerwce w ogrodzie, najlepiej zrobimy, wprowadzając ich naturalnego wroga, czyli błonkówkę. W uprawach domowych dobrze sprawdzi się przemywanie roślin wodą z mydłem. Jeśli natomiast czerwce pojawią się w szklarni, dobrze jest zaopatrzyć się w środki chemiczne i to właśnie przy ich pomocy walczyć ze szkodnikami.