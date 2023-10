Spis treści: 01 Co najzdrowsze na jelita? Specjalista radzi - sięgnij po te warzywa

Co najzdrowsze na jelita? Specjalista radzi - sięgnij po te warzywa

Wraz z nadejściem jesieni zapominamy powoli o świeżych warzywach, które wielu do tej pory hodowało w przydomowym ogródku. Ten czas nie oznacza jednak zupełnego końca rozsmakowywania się zdrowymi produktami. Na sklepowych półkach zaczęły bowiem pojawiać się sezonowe warzywa.

Jesienne przysmaki zdecydowanie zbyt rzadko lądują jednak na naszych talerzach. "Niektóre produkty sezonowe są niedoceniane" - przyznaje w mediach społecznościowych gastroenterolog William Bulsiewicz. Specjalista, zajmujący się na co dzień leczeniem dolegliwości układu pokarmowego, wskazał trzy warzywa, które są prawdziwą, jesienną bombą zdrowia. Przede wszystkim zbawiennie wpływają na jelita.

Co pomaga na problemy z jelitami? Jesienne warzywa kuszą

Jesień niezaprzeczalnie, obok kolorowych liści, wielu kojarzy się z pomarańczowymi dyniami. To właśnie one powinny w tym okresie zdecydowanie częściej trafiać na nasze talerze. Dynia jest bowiem cennym źródłem błonnika - niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała, dodatkowo spowalniając tempo wchłaniania cukru do krwi. Wspomaga trawienie i ułatwia wypróżnianie się.

Co więcej, miąższ dyni jest jednym z lepszych źródeł beta-karotenu, usuwającego wolne rodniki i wspomagającego odporność. W sezonie jesienno-zimowym, kiedy nasz organizm narażony jest na walkę z wirusami i bakteriami, dynia powinna na stałe zagościć w naszym menu. Warzywo wpływa również na obniżenie wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, wykazując także działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Czy buraki są zdrowe na jelita? Ekspert nie ma wątpliwości

Gastroenterolog William Bulsiewicz wśród warzyw zbawiennie oddziałujących na zdrowie jelit wymienia również buraki - kolejne iście jesienne warzywo. Nic w tym dziwnego. Bordowe warzywa są bowiem jednym z najzdrowszych warzyw na świecie, których nigdy nie powinno zabraknąć w naszej diecie.

Zdjęcie Mówią o nim, że jest królem warzyw. To prawdziwe superfood dostępne na wyciągnięcie ręki i tanie / 123RF/PICSEL

Buraki niwelują zgagę, obniżając również ciśnienie krwi i zapobiegając przedwczesnemu starzeniu się skóry. Dzięki potężnej dawce witamin i przeciwutleniaczy pozytywnie wpływają zarówno na kondycję organizmu, jak i urodę.

Na co pomaga czerwona kapusta? Sprzyja trawieniu, ułatwia pracę jelit

W jesiennej diecie zabraknąć nie powinno również czerwonej kapusty. Specjalista nie ma co tego wątpliwości. "Czerwona kapusta posiada glukozynolany, które są fitochemikaliami zwalczającymi raka. Ma tę dodatkową zaletę, że zawiera antocyjany, które są wspaniałe dla mózgu, te same, które można znaleźć w jagodach" - wyjaśnia gastroenterolog William Bulsiewicz.

W czerwonej kapuście znaleźć możemy również witaminę C, K1, wapń, mangan oraz cynk, które zadbają o układ kostno-szkieletowy. Co najważniejsze, fioletowe warzywo sprzyja zdrowemu trawieniu, usprawniając pracę jelit i zmniejszając stany zapalne. Dzięki wysokiej zawartości błonnika zapobiega zaparciom. Na jelita zadziałają jak zbawienny balsam.

W okresie jesiennym warto częściej sięgać również po brokuły, brukselkę, bakłażany czy cukinię.

