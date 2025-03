Uznawany za superfood może wyrządzić szkody. Te osoby powinny go unikać

Kiedy nie jeść awokado?

Awokado to ceniony w naszym kraju owoc. Przede wszystkim za swoje niezwykłe, prozdrowotne właściwości. Zawiera zdrowe tłuszcze, witaminy z grupy B, potas i błonnik. Jest często polecane w dietach wegetariańskich, ketogenicznych i dla osób dbających o serce. Zjedzenie awokado daje zapewnienie na długo uczucia sytości i zmniejszenie skłonności do sięgania po słodycze. Obniża także ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zmniejsza skłonności do rozwoju miażdżycy. Oprócz tego poprawia stan skóry oraz wspiera układ nerwowy. Słowem, owoc idealny. Mimo to nie każdy powinien go jeść.

Kto nie powinien jeść awokado? Wbrew pozorom, liczba przeciwwskazań jest długa. Przede wszystkim nie powinny sięgać po ten owoc osoby, które cierpią na zespół jelita drażliwego. Awokado jest bogate w FODMAP-y, czyli fermentujące węglowodany. Te mogą powodować wzdęcia, gazy i bóle brzucha u osób z IBS. Kiedy nie jeść awokado? Również osoby, które źle tolerują pokarmy wysokofodmapowe, powinny ograniczyć spożycie awokado lub całkowicie je wyeliminować.

Awokado zawiera dużą ilość potasu — w 100 g owocu znajduje się aż 485 mg tego pierwiastka. Dla zdrowych osób jest to korzystne, ale pacjenci z chorobami nerek, szczególnie z niewydolnością nerek, powinni unikać jedzenia awokado. Zbyt wysoki poziom potasu we krwi może prowadzić do arytmii serca i innych poważnych powikłań. Kto nie powinien jeść awokado? Z tego powinny zrezygnować osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, m.in. warfarynę. Awokado zawiera duże ilości witaminy K, która umożliwia krwi krzepnięcie, wobec tego może zaburzać działanie leku.

Jeżeli jesteśmy w trakcie lub też planujemy odchudzanie, również warto zrezygnować z jedzenia awokado. Niestety, nawet najzdrowsze kwasy tłuszczowe, które zawiera owoc, są kaloryczne. 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal, a to najwięcej w porównaniu do innych makroskładników. Warto też pamiętać, że jedno awokado to zazwyczaj od 200 do 400 kcal. To całkiem sporo, jeśli bierzemy pod uwagę zrzucenie kilku zbędnych kilogramów.

Czy awokado ma skutki uboczne?

Jednym z najpoważniejszych skutków ubocznych spożywania awokado jest alergia. Choć nie zdarza się ona bardzo często, to może przybierać różne formy. W łagodnej wersji pojawi się świąd, wysypka lub pokrzywka. Cięższa reakacja to obrzęk ust, gardła lub trudności w oddychaniu. Warto mieć na uwadze, że czasami dzieci z alergiami pokarmowymi źle reagują na awokado. Tu zalecana jest obserwacja swoich podopiecznych.

Jeżeli nie wiemy, czy awokado ma skutki uboczne w naszym przypadku, warto obserwować swój organizm po jego zjedzeniu. Awokado, z powodu dużej zawartości błonnika i tłuszczu, u części osób będzie powodować uczucie ciężkości, wzdęcia i bóle brzucha. Przede wszystkim dotyczy to osób z wrażliwym układem trawiennym i chorobami jelit.

Czy awokado szkodzi na żołądek?

U niektórych osób awokado może powodować problemy żołądkowe, takie jak wzdęcia, biegunki, bóle brzucha czy niestrawność. Awokado jest bogate w błonnik - 100 g owocu zawiera około 7 g błonnika, co stanowi znaczną część dziennego zapotrzebowania. Jego nadmiar może powodować wzdęcia, uczucie pełności i ciężkości oraz przyspieszoną perystaltykę jelit. Osoby, które mają wrażliwy żołądek lub nie są przyzwyczajone do dużej ilości błonnika w diecie, powinny stopniowo wprowadzać awokado i obserwować reakcję organizmu.

Czy awokado szkodzi na żołądek? Z uwagi na wysoką zawartość błonnika może być przyczyną problemów żołądkowych. 123RF/PICSEL

Niektóre osoby cierpiące na chorobę refluksową mogą zauważyć, że awokado pogarsza ich objawy. Dlaczego? Awokado jest bogate w tłuszcze, które mogą spowalniać opróżnianie żołądka i zwiększać ryzyko cofania się treści żołądkowej do przełyku. Może nasilać zgagę i uczucie pieczenia w przełyku. Choć awokado jest zdrowe, jego nadmierne spożycie może obciążyć układ trawienny. Ze względu na wysoką zawartość tłuszczu (ok. 15 g na 100 g) może prowadzić do spowolnienia trawienia.

Jak jeść awokado, by uniknąć problemów żołądkowych? Jeśli masz wrażliwy żołądek, ale chcesz cieszyć się korzyściami zdrowotnymi awokado, warto zastosować kilka zasad. Po pierwsze, spożywaj je w małych ilościach. Zacznij od kilku plasterków, a nie całego owocu. Unikaj łączenia z innymi ciężkostrawnymi produktami jak dużą ilością nabiału czy tłustych potraw. Wybieraj tylko dojrzałe owoce. Niedojrzałe awokado jest trudniejsze do strawienia.

Przeczytaj również:

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o sile kobiet i wspieraniu się INTERIA.PL