TikTokerka wylała go niechcący na płytki. Cały brud zniknął!

Trik ze storczykiem. Parapet utonie w kwiatach Jednym z problemów, z którym musimy radzić sobie czasem w łazience, są brudne, pożółkłe płytki. Wygląda to wyjątkowo nieestetycznie, szczególnie jeśli kafelki są jasne lub, co gorsza, białe! Na szczęście istnieją proste sposoby, które pozwolą nam pozbyć się żółci.

Zanim zdecydujemy się na mocniejsze, chemiczne środki, warto skorzystać ze sprawdzonego patentu naszych babć. By wyczyścić płytki i pozbyć się żółtych zacieków, wystarczy przygotować specyfik na bazie octu oraz sody oczyszczonej.

Sodę oczyszczoną należy zmieszać z octem w proporcji 1:1, a następnie nanieść na płytki i fugi. Możemy je czyścić za pomocą starej szczoteczki do zębów lub np. szczotki do butów. Wcześniej warto jednak zostawić pastę na kilka, a nawet kilkanaście minut, by dotarła do silniejszych zabrudzeń. Na koniec płytki należy przetrzeć wilgotną szmatką lub spłukać wodą.

Z brudnymi, pożółkłymi płytkami nieźle poradzi sobie także kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. Warto zmieszać go z sodą i myć płytki tak, jak pastą na bazie octu.

Czym wyczyścić mocno zabrudzone płytki?

Jeżeli płytki są wyjątkowo mocno zabrudzone i pasty na bazie octu, sody oczyszczonej i kwasku nie działają, możemy wykorzystać trik z użyciem... tabletek do zmywarki. Wystarczy rozpuścić dwie kostki w wiaderku z ciepłą wodą i wymyć kafelki mopem namoczonym w powstałym specyfiku. Tabletki nie tylko usuną nawet bardzo mocne zabrudzenia, ale dodatkowo nabłyszczą kafelki!

Uporczywe, tłuste plamy na płytkach pomoże zwalczyć także domowy specyfik na bazie soli emskiej zmieszanej w równych proporcjach z płynem do mycia naczyń. Taką pastę należy nałożyć na zabrudzone kafelki, a po kilkunastu minutach dokładnie umyć płytki i spłukać je wodą lub przetrzeć mokrą szmatką.

Czym najlepiej myć płytki na ścianie?

Porady Tak pozbędziesz się pleśni pod prysznicem. Genialny sposób za grosze Mocno zabrudzone, żółte plamy na płytkach podłogowych nie wyglądają estetycznie, ale jeszcze gorzej prezentują się na kafelkach ściennych - rzucają się w oczy i trudno nie zwracać na nie uwagi. Płytki na ścianie powinny być nie tylko czyste, ale także błyszczące. By uzyskać taki efekt, można zastosować domowy specyfik na bazie ciepłej wody oraz octu w proporcji 3:1.

Ocet znany jest ze swoich dezynfekujących właściwości i świetnie czyści, ale dodatkowo nada kafelkom połysku i zapobiegać będzie odkładaniu się kamienia. Podobnie zadziała mieszanka na bazie wody i amoniaku - na 4 litry wody należy użyć 0,5 szklanki amoniaku i powstałym roztworem umyć płytki na ścianie.

Jak wyczyścić bardzo brudne, pożółkłe płytki? TikTokerka zdradziła trik!

Jeśli płytki w łazience są bardzo brudne, a pasty na bazie octu czy sody nie radzą sobie z plamami, warto zastosować genialny trik z TikToka! Jedna z użytkowniczek, działająca pod nickiem livecomposed podzieliła się z fanami sposobem na wyczyszczenie bardzo brudnych, pożółkłych płytek. Co ciekawe, wpadła na to zupełnie przez przypadek! Idąc przez kuchnię TikTokerka niechcący wylała na płytki podłogowe odtłuszczacz i szybko zauważyła, że środek ten błyskawicznie wyczyścił płytki!

TikTokerka nagrała więc filmik i pokazała, jak użyć odtłuszczacza do wyjątkowo mocnych zabrudzeń. Wystarczy rozprowadzić go na podłodze i szorować płytki oraz fugi. Po kilku minutach wystarczy już tylko przemyć podłogę mopem. Efekt robi wrażenie!



Zanim zdecydujemy się więc na mocniejsze, chemiczne środki, warto skorzystać z prostych, domowych sposobów. Większość z nich jest nie tylko wyjątkowo skuteczna, ale także ekologiczna i tania!

