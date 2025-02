Zapach kawy ma działanie odstraszające na ślimaki, ale to nie tylko aromat jest kluczowy. Ślimaki są wrażliwe na kofeinę, która działa na nie jak neurotoksyna. Badania wykazały, że stężenie kofeiny powyżej 1% jest dla ślimaków śmiertelne. Dla porównania zwykła kawa ma stężenie kofeiny na poziomie 0,4-0,8 proc., co wystarcza, by skutecznie zniechęcić ślimaki do zbliżania się do roślin.