Płatki żytnie - bogactwo wartości odżywczych. Co zawierają?

niewielką ilość tłuszczu , co czyni je produktem lekkostrawnym.

Dzięki wysokiej zawartości błonnika i niskiej kaloryczności płatki żytnie są doskonałym wyborem dla osób dbających o sylwetkę . Indeks glikemiczny płatków żytnich wynosi zaledwie 48, co oznacza, że ich spożycie nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi, dzięki czemu są bezpieczne także dla diabetyków.

reguluje poziom cukru we krwi,

Mimo że Polacy dużo częściej sięgają po płatki owsiane na śniadanie , warto pamiętać, że płatki żytnie stanowią dla nich doskonałą alternatywę. Oba produkty mają wysoką wartość odżywczą, ale różnią się nieco właściwościami. Płatki żytnie zawierają mniej kalorii niż owsiane - około 340 kcal na 100 gramów, podczas gdy płatki owsiane dostarczają około 370 kcal. Ponadto płatki żytnie mają wyższą zawartość błonnika, co sprzyja lepszej pracy układu trawiennego i dłużej utrzymuje uczucie sytości.

Kolejną istotną różnicą jest indeks glikemiczny - płatki żytnie mają go na poziomie 48, co oznacza, że powodują wolniejsze uwalnianie glukozy do krwi, natomiast płatki owsiane mają indeks nieco wyższy, wynoszący około 55. Dzięki temu płatki żytnie mogą być korzystniejsze dla osób zmagających się z insulinoopornością czy cukrzycą.