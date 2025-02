Optymalny moment na rozpoczęcie koszenia trawnika przypada na okres między końcem marca a początkiem kwietnia. W tym czasie trawa powinna osiągnąć wysokość około 8-10 cm, co pozwala na jej właściwe przycięcie.

Przygotowując trawnik do pierwszego koszenia, zaleca się przeprowadzenie grabienia pozimowego, które umożliwia usunięcie tzw. "filcu" - warstwy obumarłych źdźbeł, resztek roślinnych i chwastów. Usunięcie filcu pozwala na lepsze napowietrzenie trawy, co jest kluczowe dla jej zdrowego wzrostu. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stan gleby - ewentualne ubytki lub zbite obszary możemy wzmocnić przez dosiewanie nasion w miejscach, gdzie trawa jest przerzedzona.

Prawidłowe koszenie trawnika wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i technik. Po pierwsze, nie należy ścinać trawy zbyt krótko - optymalna wysokość po pierwszym koszeniu to około 5-6 cm. Zbyt niskie cięcie nie tylko ją osłabia, ale także sprzyja wysychaniu gleby i rozwojowi mchu oraz grzybów. Ważna jest również regularność koszenia — powinniśmy je przeprowadzić przynajmniej raz w tygodniu.

Pamiętajmy, aby trawnika nie kosić w pełnym słońcu lub podczas deszczu, ponieważ może prowadzić to do jego uszkodzenia. Po koszeniu zaleca się intensywne podlanie trawnika, co ułatwi jego regenerację i przyspiesza wzrost.