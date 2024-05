Jakie trawy rosną w cieniu?

Poszukując idealnego zielonego dywanu do naszych ogrodów, często napotykamy na wyzwanie, jakim jest dobór odpowiednich gatunków traw do miejsc cienistych. Nie każda trawa dobrze znosi brak bezpośredniego światła słonecznego, dlatego ważne jest, aby wybrać gatunki, które nie tylko przetrwają, ale i będą się pięknie prezentować w mniej nasłonecznionych zakątkach. Wśród nich znajdziemy m.in. takie odmiany jak:

miskant chiński (‘Gracillimus’ i ‘Morning Light’) - to jedna z najpopularniejszych traw ozdobnych do cienia. Tworzy gęste, zielone kępy, które nawet w cieniu zachowują swój dekoracyjny charakter. Jest dość łatwa w uprawie i nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych;





mozga trzcinowata - to rodzima trawa nadwodna, która dobrze radzi sobie na glebie umiarkowanie wilgotnej. Jej wysokie, smukłe źdźbła dodają uroku każdemu cienistemu zakątkowi ogrodu;





turzyca japońska - to długowieczna bylina o dekoracyjnych liściach, idealna do obsadzania zbiorników wodnych. Jej kolorowe odmiany mogą stanowić piękny akcent w cienistych partiach ogrodu;





kostrzewa trzcinowa - jest odporna na niesprzyjające warunki, w tym na brak światła. Może być używana do formowania trawników, gdzie inne gatunki traw mogłyby mieć trudności z przetrwaniem;





trzęślica modra - to szarozielona trawa o dekoracyjnym charakterze, która doskonale komponuje się z innymi roślinami w cienistych miejscach ogrodu.

Wśród roślin cieniolubnych, które mogą zdobić ogrodowe zakątki rzadko dotykane przez słońce, znajdują się nie tylko trawy ozdobne, ale i inne gatunki o różnorodnych kształtach i barwach. Tawułki z kolorowymi kwiatostanami, azalie z obfitością kwiatów, epimedium z delikatnymi kwiatami i dekoracyjnymi liśćmi, begonie z szeroką gamą kolorów oraz serduszka okazałe z charakterystycznymi kwiatami w kształcie serca, to tylko niektóre z roślin, które mogą stworzyć piękny cienisty ogród. Dodatkowo gatunki takie jak szczawik zajęczy, kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita i przytulia wonna są typowymi przedstawicielami flory leśnej, gdzie naturalnie panuje zacienienie.

Co zrobić, żeby trawa rosła w cieniu?

Pierwszym krokiem jest wybór odpowiednich nasion traw, które są przystosowane do wzrostu w cieniu. Najlepiej sprawdzą się gatunki cienioznośne, takie jak np. trawa strzępiasta czy trawa palmowa, które charakteryzują się większą odpornością na mniejsze nasłonecznione i są bardziej odporne na choroby grzybowe. Dobrym pomysłem jest również użycie nasion otoczkowanych, które są pokryte specjalną warstwą ułatwiającą kiełkowanie w niesprzyjających warunkach.

Kiedy już wybierzemy właściwe gatunki, musimy przygotować glebę pod zasiew trawnika. W tym celu należy usunąć kamienie i trwałe chwasty, aby nie zabierały wody i składników odżywczych kiełkującym nasionom. Trawy przeznaczone do cienia będą potrzebowały lekko wilgotnej, żyznej, i przepuszczalnej gleby, bogatej w materię organiczną. Jej pH powinno mieć lekko kwaśny odczyn. Jeśli konieczna okaże się zmiana pH, możesz wymieszać ziemię z igłami, korą lub szyszkami drzew iglastych.

Podlewanie trawnika w cieniu

Niezwykle istotne jest również podlewanie trawnika rosnącego w cieniu. Najlepiej podlewać go wcześnie rano. Wtedy temperatura jest niższa, co ogranicza parowanie wody i pozwala jej dokładnie wsiąknąć w glebę, docierając do korzeni roślin. Podlewanie w południe może być mniej efektywne ze względu na wysokie temperatury i szybkie parowanie wody. Natomiast wieczorne podlewanie może sprzyjać rozwojowi chorób grzybiczych i pojawieniu się ślimaków, ponieważ murawa może nie wyschnąć do końca przed nocą.

Koszenie trawnika w cieniu

Trawnik w cieniu powinien być koszony na nieco większą wysokość niż trawnik na pełnym słońcu. Pozostawienie trawy nieco dłuższej pomaga jej lepiej wykorzystać dostępne światło i wspiera fotosyntezę. Zalecana wysokość koszenia dla trawników w cieniu to około 4-5 cm. Dłuższe źdźbła trawy mają większą powierzchnię do absorpcji światła, co jest kluczowe w miejscach z ograniczonym nasłonecznieniem.

Warto również pamiętać, że trawnik w cieniu powinien być koszony regularnie, ale nie tak często jak trawnik na słońcu. Zbyt częste koszenie może osłabić trawę, która i tak już zmaga się z mniejszą ilością światła. Częstotliwość koszenia powinniśmy dostosowywać do tempa wzrostu trawy. W cieniu trawa rośnie wolniej, więc może wymagać mniej częstego koszenia.

Stosując się do tych zasad, możesz znacznie zwiększyć szanse na to, że trawa w cienistych obszarach ogrodu będzie rosła zdrowo i efektownie. Pamiętaj, że każdy trawnik jest inny i może wymagać indywidualnego podejścia w zależności od lokalnych warunków.

Nawożenie trawnika w cieniu

Nawożenie trawnika, zwłaszcza w cieniu, wymaga starannego doboru nawozów i przemyślanej strategii aplikacji. Nawozy mineralne, zawierające azot (N), fosfor (P) i potas (K), są niezbędne dla wzrostu trawy. W cienistych warunkach zalecane są nawozy bogate w potas, który wzmacnia system korzeniowy i zwiększa odporność trawy na stresy środowiskowe. Alternatywą są nawozy organiczne, takie jak kompost czy obornik, które dostarczają wolno uwalniających się składników odżywczych i poprawiają strukturę gleby.

Nawożenie wiosenne, bogate w azot, wspomaga szybki wzrost trawy po zimie. Latem, gdy trawnik jest intensywnie użytkowany, może być potrzebne dodatkowe nawożenie zrównoważone w N, P i K. Jesienią stosuje się nawozy z niższą zawartością azotu, aby przygotować trawnik do zimy, zwiększając zawartość potasu.

Nawozy zależy rozprowadzać równomiernie, aby uniknąć przesycenia składnikami odżywczymi. Po aplikacji nawozu granulowanego trawnik powinien być obficie podlany, co umożliwi rozpuszczenie nawozu i dotarcie do korzeni trawy. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń producenta nawozu, gdyż nadmierne nawożenie może szkodzić trawnikowi i środowisku. Trawnik powinien być nawożony 3-4 razy w sezonie.

Co zrobić, gdy trawa nie chce rosnąć w cieniu?

Trawa w cieniu bardzo często nie chce rosnąć ze względu na rozrost chwastów. Babka lancetowata, koniczyna czy mniszek lekarski mogą bardzo szybko zdominować trawę, pochłaniając składniki odżywcze, które są niezbędne do jej rozwoju. Regularne usuwanie chwastów, zarówno ręcznie, jak i za pomocą selektywnych herbicydów, pomoże szybko je wyeliminować.

Wyraźnym objawem problemów z trawą cieniu jest mech. Jeśli pojawi się na trawniku, jest to bezpośrednia oznaka słabej kondycji trawy, która może prowadzić do jej obumierania. Powstawanie mchu często wiąże się z nadmierną wilgotnością, słabym napowietrzeniem gleby lub jej zakwaszeniem. Można go jednak zwalczyć, stosując nawozy bogate wapno i żelazo.

Jeśli chcemy zapewnić trawnikowi w cieniu odpowiednie nawodnienie i napowietrzenie, koniecznie jest przeprowadzanie aeracji (nakłuwania trawnika) oraz wertykulacji (nacinania darni). Obydwa te zabiegi są niezbędne dla zachowania zdrowia trawnika, szczególnie w miejscach cienistych. Najlepiej przeprowadzać je wiosną, aby trawnik mógł się regenerować po zimie. Aeracja, czyli głębokie nakłuwanie darni, poprawia strukturę gleby, umożliwiając lepsze przenikanie wody, tlenu i składników odżywczych do korzeni trawy. Wertykulacja polegająca na pionowym nacinaniu darni pozwala usunąć mech, pobudza trawy do krzewienia, spulchnia glebę i przygotowuje trawnik na kolejne zabiegi.

Trawy ozdobne nadadzą twojemu ogrodowi wyjątkowego klimatu. 123RF/PICSEL

Piaskowanie to proces, który powinniśmy przeprowadzić po aeracji. Polega on na rozprowadzaniu cienkiej warstwy piasku na całej powierzchni trawnika. Celem piaskowania jest wypełnienie otworów powstałych w wyniku aeracji, co przyczynia się do poprawy struktury gleby, zwiększenia jej przepuszczalności oraz lepszego napowietrzenia systemu korzeniowego trawy. Piasek, będący materiałem ziarnistym, ułatwia odprowadzanie nadmiaru wody, zapobiega zbrylaniu się gleby i tworzeniu się skorupy na powierzchni, co jest szczególnie ważne w cienistych obszarach ogrodu, gdzie gleba ma tendencję do zwiększonej wilgotności.

Regularne piaskowanie może również pomóc w wyrównaniu nierówności trawnika, zapewniając bardziej równomierną i estetyczną powierzchnię. Pamiętaj, aby używać piasku o odpowiedniej granulacji, który nie będzie zbyt drobny ani zbyt gruby. Dzięki temu nie uszkodzisz trawy i zapewnisz optymalne efekty zabiegu. Piaskowanie jest szczególnie zalecane dla trawników rosnących na ciężkich i gliniastych glebach, które słabo przepuszczają wodę i powietrze.

Co posadzić w miejscu, gdzie nie rośnie trawa?

W miejscach, gdzie trawa nie chce rosnąć, doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie roślin cieniolubnych, które są przystosowane do warunków z mniejszym nasłonecznieniem. Można rozważyć posadzenie takich roślin jak barwinek pospolity, który jest zimozielony i pokryje ziemię gęstym dywanem zielonych liści, runianka japońska, która tworzy niskie, gęste kobierce, czy gajowiec żółty, oferujący atrakcyjne żółte kwiaty.

Warto również pomyśleć o ściółkowaniu gleby korą, co jest alternatywą dla trawnika i pomaga zachować wilgotność oraz ogranicza wzrost chwastów. Jeśli preferujesz zielone rośliny, możesz wybrać ozdobne paprocie, hosty o dużych, dekoracyjnych liściach, czy funkię, która jest dostępna w wielu odmianach i kolorach. Te gatunki świetnie poradzą sobie w cieniu i wzbogacą estetykę ogrodu, tworząc kolorowe kompozycje.

Przeczytaj również:

Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

Polecamy