Dieta ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Szczególnie dostrzegamy to wraz z wiekiem. Po 50. roku życia nasz organizm zaczyna domagać się pewnych substancji odżywczych, które wspomogą jego funkcjonowanie. Okazuje się też, że niektóre produkty są szczególnie szkodliwe w tym wieku i należy omijać je szerokim łukiem.

Sekret zdrowia i młodości

Odpowiednia dieta przekłada się na długie życie, dlatego po 50. musimy zwracać szczególną uwagę na to, co jemy. W naszej diecie powinniśmy skupić się na spożywaniu pokarmów o niskiej zawartości tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a także wysokiej zawartości błonnika i przeciwutleniaczy.

Jak podaje "American Journal of Lifestyle Medicine" to właśnie błonnik jest w dużej mierze odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego osób po 50. Doskonale wpływa on na skład mikrobiomu jelit i pomaga pozbyć się zalegających w nich złogów pokarmowych.

Regularne spożywanie błonnika skutecznie obniża poziom cholesterolu we krwi, a także ciśnienie. Dzięki temu zmniejsza ryzyko rozwoju chorób serca, a także cukrzycy typu 2, czy też nadciśnienia. Dodatkowo błonnik przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy ciała i pozostawia uczucie sytości po posiłku.

Błonnik możemy znaleźć w produktach takich jak:

pieczywo razowe,

brązowy ryż,

płatki owsiane,

kasze,

warzywa,

owoce,

orzechy.

Zdjęcie Dieta osób po 50. powinna być bogata w błonnik / 123RF/PICSEL

Czego nie spożywać po 50 roku życia?

Trista Best, dietetyczka i specjalistka ds. zdrowia środowiskowego, która w służbie zdrowia pracuje już od 10 lat, zdradziła jakich produktów należy szczególnie unikać po 50.

Aby zachować dobre zdrowie i młody wygląd, powinniśmy wyrzucić z jadłospisu:

żywność przetworzoną (w szczególności konserwy mięsne, parówki, kiełbasy, zupy i sosy z proszku)

(w szczególności konserwy mięsne, parówki, kiełbasy, zupy i sosy z proszku) słodkie napoje gazowane,

białe pieczywo.

Tego typu żywność może przyczynić się do wielu problemów zdrowotnych, w tym chorób serca, cukrzycy i nadciśnienia. Zamiast sięgać po przetworzone produkty i słodkie przekąski, powinniśmy rozważyć włączenie do naszej diety więcej pełnowartościowej żywności w tym: owoców, warzyw, ciemnego pieczywa i ziaren.

