Aby cieszyć się szybką i łatwą w przygotowaniu odżywką do roślin wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży w 10 l ciepłej wody (chcąc być dodatkowo ekologicznym do przygotowania roztworu warto użyć deszczówkę, która w swoim składzie zawiera, poprawiający przyswajalność odżywki, chlor - dobrze sprawdzi się też woda z gotowania warzyw czy mycia owoców). Po około godzinie nawóz jest gotowy do użycia. Co ważne, nie wymaga rozcieńczania. Można stosować go co dwa tygodnie przez cały sezon. Brzmi idealnie? Do momentu.