Nieprawidłowe zakładanie stanika

Jak zakładasz swój biustonosz? Zakładasz go od tyłu, pod biustem zapinasz haftki, a następnie przekręcasz stanik i ubierasz go prawidłowo? To ogromny błąd, takie przeciąganie bielizny po skórze prowadzi do szybkiego naciągnięcia biustonosza w obwodzie, przez co bardzo szybko traci on swój kształt i odpowiednie wymiary.



Innym częstym błędem jest ubieranie delikatnych, koronkowy staników, gdy mamy na sobie pierścionki i bransoletki. Elementy biżuterii mogą zaczepić się o delikatne nitki koronki czy siateczki, co prowadzi do nieestetycznych zaciągnięć na biustonoszu. Z tej samej przyczyny należy zdejmować biżuterię, jeśli pierzemy stanik ręcznie.



Nieprawidłowe pranie ręczne

Jak prać biustonosze? Bieliznę najlepiej prać ręcznie, wówczas będą dłużej nam służyły. Staniki należy prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Silne detergenty mogą uszkodzić delikatną tkaninę, podobnie jak silne pocieranie podczas prania. Dlatego najlepiej korzystać ze specjalnych środków do prania bielizny, które pomimo delikatnej formuły, świetnie radzą sobie z zabrudzeniami. Jeśli nie chcemy inwestować w takie preparaty, lepiej wyprać biustonosz w dobrym mydle, niż w proszku do prania. Aby uniknąć zaciągania delikatnych tkanin, należy pamiętać o zdejmowaniu biżuterii i dbać, by paznokcie były równo przycięte. Piorąc biustonosze, szczególną uwagę trzeba poświęcić tym ich częścią, które mają kontakt ze skórą, bo to one brudzą się najbardziej.

Pranie ręczne jest w przypadku pielęgnacji staników szczególnie zalecane, ale nie zawsze mamy czas, czy siłę, by to robić. W takim przypadku pozostaje nam pralka. Jeśli wrzucimy je luźno do bębna, to podczas wirowania będą skręcane na wiele różnych sposobów, co prowadzi do ich rozciągania, a w przypadku staników usztywnianych może powodować, że wewnętrzne druty oraz poduszki będą się łamać. Pranie w pralce to najszybsza metoda do zdeformowania biustonosza. Jak prać biustonosze, żeby tego uniknąć?



Zdjęcie Biustonoszy nie należy wrzucać bezpośrednio do bębna pralki / 123RF/PICSEL

Przede wszystkim nie należy ich wkładać bezpośrednio do bębna pralki, najlepiej umieścić je w specjalnej kuli do prania staników bądź w siateczce do tego przeznaczonej. Jeśli nie dysponujemy żadnym z tych produktów, można biustonosze włożyć do poszewki na małą poduszkę, która doskonale spełni funkcje siateczki. Trzeba też pamiętać o zapięciu biustonosza przed włożeniem go do pralki. W przeciwnym razie haftki mogą zadzierać nici w innych ubraniach oraz w samym staniku.

W pralce biustonosze pierzemy w temperaturze 30 stopni Celsjusza, na programie przeznaczonym do tkanin delikatnych. Zbyt wysoka temperatura może uszkadzać elastyczne włókna tkanin, z których szyte są staniki i w efekcie prowadzić do ich rozciągania się i deformacji. Nie należy też używać płynów do zmiękczania tkanin, bo one także szkodzą bieliźnie.



Nieprawidłowe suszenie

Biustonoszy pod żadnym pozorem nie wkładamy do pralek mechanicznych. Tego typu urządzenia bardzo szkodzą bieliźnie. Staniki najlepiej suszyć ułożone na płasko. Jeśli nie mamy takiej możliwości i musimy je powiesić to najlepiej robić to w miejscu łączenia miseczek. Wieszanie biustonoszy za szelki czy obwód grozi ich naciąganiem, a w efekcie niszczeniem kształtu stanika.



Zdjęcie Nigdy nie susz staników w ten sposób / 123RF/PICSEL

Nieprawidłowe przechowywanie

Ostatnim etapem, który ma znaczenie w pielęgnacji staników, jest ich przechowywania. W przypadku biustonoszy z miękkimi miseczkami możemy włożyć jedną w drugą, a pozostałą część stanika schować w ich wnętrzu. Zaoszczędzimy dzięki temu miejsce w szufladzie, a bieliźnie to nie zaszkodzi.



Zdjęcie Prawidłowe pranie i przechowywanie bielizny przedłuży jej żywot / 123RF/PICSEL

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku biustonoszy usztywnianych i pół usztywnianych. Nigdy nie powinniśmy wkładać miseczek jedna w drugą, bo prowadzi to do ich uszkodzenia i może wyginać, a nawet łamać druty, przez co biustonosz nie nadaje się do użytku. Tego typu staniki należy przechowywać rozłożone na płasko w szufladzie.



Dzięki zastosowaniu tych kilku prostych zasad na co dzień unikniemy częstego wydawania niemałych sum na biustonosze, bo dłużej będą wyglądały i służył nam jak nowe.



Zdjęcie Stanik nie tylko podtrzymuje biust, ale również odciąża kręgosłup – to bardzo ważne szczególnie w przypadku większych rozmiarów / 123RF/PICSEL