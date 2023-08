Napar z kozieradki - dlaczego warto go pić?

Napar z kozieradki to prawdziwy eliksir zdrowia. Poleca się go pić regularnie z uwagi na szereg prozdrowotnych właściwości. Do najważniejszych zalicza się:

zwiększanie wydzielanie soku żołądkowego, a co za tym idzie ułatwianie trawienia pokarmów,

ochrona błony śluzowej przewodu pokarmowego,

działanie przeciwzapalne, antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo,

obniżanie poziomu cholesterolu LDL we krwi.

Nasiona kozieradki są bardzo cenne z jeszcze jednego względu. Mogą pomóc w walce z nadwagą i przyspieszyć spalanie uporczywej tkanki tłuszczowej.

Kozieradka na odchudzanie. Jak ją spożywać, aby zobaczyć efekty?

Na odchudzanie doskonale sprawdzi się napar z kozieradki spożywany regularnie, najlepiej dwa razy dziennie - rano i przed snem. Jakie przyniesie efekty? Przede wszystkim:

zmniejszy apetyt,

poprawi metabolizm,

uprawni pracę jelit i zniweluje zaparcia,

wspomoże szybsze spalanie tkanki tłuszczowej.

Co więcej przygotowanie herbatki z kozieradki jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy zakupić nasiona tej rośliny - np. w sklepie zielarskim, a następnie rozgnieść je w moździerzu. Łyżeczkę lub dwie zalać wrzątkiem i parzyć około 5 minut. Po tym czasie nasiona należy przecedzić. Aby polepszyć smak naparu, warto dodać również miód oraz cytrynę.

Trzeba jednak pamiętać, że napar z kozieradki nie jest produktem, który spala tłuszcz bez żadnego wysiłku. Może on jedynie wspomóc walkę z nadprogramowymi kilogramami i przyspieszyć efekty odchudzania. Aby to osiągnąć kluczowa będzie zdrowa dieta, picie odpowiedniej ilości wody oraz aktywność fizyczna.

