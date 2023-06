Karta Dużej Rodziny dla seniora. Kto może liczyć na bonusy i zniżki?

Jakich produktów nie łączyć, żeby schudnąć? O tych zasadach musisz pamiętać W ostatnich latach złodzieje posuwają się do coraz bardziej odważnych i śmiałych metod kradzieży lub wyłudzania pieniędzy. Jeszcze niedawno największą popularnością cieszyły się metody "na wnuczka" oraz "na policjanta". W tej pierwszej oszuści dzwonili do starszych osób, podszywając się pod ich wnuki i prosząc o szybkie poratowanie sporą sumą pieniędzy. W metodzie "na policjanta" podawali się natomiast za stróżów prawa lub nawet funkcjonariuszy CBŚP i prosili o pomoc w schwytaniu złodziei. Pomoc ta polegała oczywiście na przekazaniu fałszywym policjantom pieniędzy.

W wyniku tych oszustw ogromna grupa polskich seniorów straciła całe swoje oszczędności, a po uświadomieniu sobie, że zostali oszukani, załamywali się, a nawet trafiali do szpitali z podejrzeniem ciężkiej depresji.

Apele policjantów o zachowanie ostrożności oraz liczne kampanie społeczne przyniosły pożądany efekt - w ostatnim czasie odnotowuje się coraz mniej kradzieży metodą "na wnuczka" i "na policjanta", ale niestety sporo osób traci pieniądze w wyniku odbierania połączeń z nieznanych, niebezpiecznych numerów. Jak groźne są skutki tych rozmów?

Nie odbieraj połączeń z tych numerów. Możesz stracić pieniądze

Większość z nas przyzwyczaiła się już do uporczywych telefonów z banku, firm fotowoltaicznych czy ubezpieczeniowych. Dzwoniące osoby chcą zazwyczaj przekonać nas do zmiany taryfy, zareklamować nową usługę lub poinformować o kończącej się umowie. Jeśli odbieramy połączenia z nieznanych numerów, to musimy mieć się na baczności - nawet krótka rozmowa może okazać się tragiczna w skutkach!

Jak poinformowała strefabiznesu.pl, Polacy coraz częściej mają do czynienia z nieznanymi i bardzo niebezpiecznymi połączeniami, zarejestrowanymi często poza granicami Europy. Zazwyczaj stoją za nimi oszuści, a korzystanie z zagranicznych numerów daje im większe pole działania, a nawet całkowitą bezkarność - namierzenie ich oraz późniejsze ukaranie jest niezwykle trudne. Odebranie podejrzanego połączenia lub próba oddzwonienia wiąże się z utratą pieniędzy lub próbą wyłudzenia danych osobowych.

Zdjęcie Odbieranie połączeń z nieznanych numerów może skończyć się źle / 123RF/PICSEL

Co zrobić, gdy otrzymamy połączenie z nieznanego numeru?

Jeżeli otrzymamy połączenie z nieznanego numeru, który budzi nasz niepokój, powinniśmy je zignorować i nie odbierać telefonu. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy również oddzwaniać, za to dobrą praktyką jest sprawdzenie numeru w wyszukiwarce internetowej - istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie jesteśmy pierwsi i znajdziemy już opinię na temat właściciela podejrzanego numeru.

Które numery są szczególnie niebezpieczne?

Pamiętajmy, że numery krajowe, komórkowe i stacjonarne mają 9 cyfr w formacie XXX-XXX-XXX, lub 11 cyfr z prefixem Polski 48. Numery zagraniczne różnią się natomiast prefixem oraz długością. Szczególną uwagę powinniśmy zachować wtedy, gdy numer dzwoniącego zaczyna się od 53 lub 998.

Jeżeli numer budzi nasz niepokój, najlepszym wyjściem z sytuacji będzie jego blokada.

