Wiadomo już, że śnieguliczka biała to pospolita roślina i zapewne każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał z nią styczność. W naturalnym środowisku może osiągnąć nawet trzy metry wysokości i nie ma zbyt wygórowanych wymagań uprawowych. Może być obecna na stanowiskach charakteryzujących się glebą ubogą, a równocześnie jest odporna na mróz, suszę, zanieczyszczenie powietrza oraz silne zacienienie. Znakiem charakterystycznym śnieguliczki jest to, że kwitnie nieprzerwanie przez całe lato: wtedy na pędach pojawiają się drobne, kremowe płatki, które są równocześnie miododajne. Późnym latem pojawiają się na łodygach białe owoce: utrzymują się do późnej jesieni i są pokarmem dla ptaków.