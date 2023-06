Użyj mąki ziemniaczanej do włosów. Efekt cię zaskoczy

Sprytny trik z biustonoszem. Będzie hitem tego lata

Mało osób wie o tym, że mąka ziemniaczana może z powodzeniem zastąpić suchy szampon, który często stosujemy w awaryjnych sytuacjach, gdy nasze włosy zaczynają wyglądać mniej świeżo. Jak ją stosować na włosy i jakie jeszcze zalety posiada ten kuchenny produkt, jeśli stosujemy go w naszym domowym spa?

Jak działa mąka ziemniaczana na tłuste włosy?

Dlaczego warto stosować mąkę ziemniaczaną, gdy mamy przetłuszczone włosy? Okazuje się, że ten popularny produkt kuchenny świetnie pochłania nadmiar sebum, które jest sprawcą tłustego wyglądu włosów. Mąka ziemniaczana ponadto sprawia, że końce naszych włosów stają się miękkie, sprężyste, gładkie i śliskie w dotyku, a jednocześnie są podatne na stylizację. Jeśli więc nie mamy zbyt wiele czasu przed wyjściem z domu, sięgnijmy po nią, a efekt z pewnością nas zadowoli.

Jak stosować mąkę ziemniaczaną na tłuste włosy?

Stosowanie mąki ziemniaczanej na tłuste włosy jest niezwykle proste. Wystarczy posypać włosy niewielką ilością mąki lub nasypać jej odrobinę na dłoń i wmasować produkt opuszkami palców w skórę głowy. Po kilku chwilach włosy należy dobrze wyczesać, rozprowadzając drobinki mąki na całych pasmach. Aby uniknąć białego nalotu, osoby o ciemnych włosach mogą dodatkowo dosypać do mąki odrobinę cynamonu lub kakao.

Maska z mąki ziemniaczanej w codziennej pielęgnacji

Oprócz właściwości, które pomagają pozbyć się nadmiaru sebum z włosów, mąka ziemniaczana świetnie sprawdzi się także w codziennej pielęgnacji. Pomaga ona bowiem wygładzić i nabłyszczyć pasma włosów. Świetnie sprawdzi się przy przesuszonych i zniszczonych włosach i rozdwajających się końcówkach.

W tym celu można przygotować maskę do włosów na jej bazie. W tym celu wystarczy dodać łyżeczkę mąki ziemniaczanej do ulubionej maski pielęgnacyjnej, wymieszać i rozprowadzić na wilgotnych włosach, unikając aplikowania maseczki na skórę głowy. Aby wzmocnić efekt, możemy owinąć głowę folią spożywczą lub wykorzystać specjalny czepek do włosów i zmyć maskę po około 30 minutach.

