Kto i kiedy powinien otrzymać PIT-11?

Płatnik, czyli pracodawca powinien przesłać deklarację podatkową do właściwego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dany pracownik, a następnie deklaracja powinna trafić do podatnika np. w formie elektronicznej.

Pracodawca ma czas na wysłanie pracownikowi PIT-11 do końca lutego 2024 r. Natomiast deklaracja do Urzędu Skarbowego powinna była od pracodawcy do końca stycznia 2024 r.

Pracodawca jest zobowiązany do przesłania deklaracji pracownikowi, jeśli w 2023 r. wypłacił choćby jedno wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie, które wynosiło powyżej 200 zł. Od wynagrodzenia, które nie przekracza 200 zł, jest odprowadzany zryczałtowany podatek dochodowy.

Co zrobić, jeśli nie otrzymamy od pracodawcy PIT-11?

Jeśli do końca lutego nie otrzymasz od pracodawcy deklaracji podatkowej, poproś pracodawcę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Zdarzają się bowiem przypadki, że PIT zostanie zgubiony na poczcie. Wówczas pracodawca powinien wystawić i przesłać kopię informacji PIT-11.

Co w sytuacji, gdy pracodawca zwleka z wysłaniem deklaracji po terminie? Przede wszystkim należy zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Jeśli pracodawca zlekceważy nasze pytanie i nadal będzie wstrzymywał się z przesłaniem deklaracji, powinniśmy wysłać do niego oficjalne ponaglenie listem poleconym, najlepiej z opcją potwierdzenia odbioru listu poleconego przez pracodawcę.

Jeśli i to nie pomoże, o sytuacji należy zawiadomić urząd skarbowy.

PIT-11 od 15 lutego powinien być również dostępny w usłudze Twój e-PIT. Co należy zrobić, jeśli jednak deklaracja się tam nie znajduje?

Strona rządowa podatki.gov.pl informuje, by w takim przypadku zwrócić się z pytaniem do pracodawcy, czy ten wysłał PIT 11. "Jeśli nie ma takowej deklaracji w systemie, to najpewniej wynika to z zaniechania po stronie płatnika (pracodawcy)" - informuje strona rządowa podatki.gov.pl.