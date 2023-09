Maliny kojarzone są ze słodkim, soczystym smakiem, a także delikatną i aksamitną konsystencją. Najlepiej smakują te uprawiane samodzielnie w ogródku. Maliny to dość wymagające rośliny, jednak jeśli będziemy wiedzieć, jak się nimi zająć, to odwdzięczą się obfitym i zdrowym plonowaniem. Co z przycinaniem na zimę?

Czy należy przycinać maliny na zimę?

Maliny wymagają regularnego cięcia, aby zdrowo i obficie owocowały. Jedno z takich cięć przeprowadzamy właśnie na zimę. Zabieg ten jest konieczny i nie możemy o nim zapomnieć. Dlaczego?

Przycinanie malin zwiększa zdrowotność rośliny, minimalizuje ryzyko wystąpienia choroby, jaką jest zamieranie pędów. Oprócz tego zabieg ten ogranicza możliwość wystąpienia szkodników wewnątrz pędów np. przeziernika malinowca. Cięcie jest niezbędne do prawidłowego owocowania.

Na jaką wysokość obcina się maliny na zimę?

Nie wszystkie maliny przycinamy tak samo. Cały zabieg musimy zaplanować, aby nie wyrządzić krzywdy roślinie. Zatem na jaką wysokość obcinamy maliny przed zimą?

na wysokość kilku centymetrów - maliny świeżo posadzone jesienią, owocujące na pędach dwuletnich, jak i całorocznych;

- maliny świeżo posadzone jesienią, owocujące na pędach dwuletnich, jak i całorocznych; na 1/4 wysokości - w przypadku malin rosnących przy palikach. Na taką wysokość przycinamy 5 młodych gałązek, na których w przyszłym roku urosną maliny. Usuwamy całe pędy z owocami.

- w przypadku malin rosnących przy palikach. Na taką wysokość przycinamy 5 młodych gałązek, na których w przyszłym roku urosną maliny. Usuwamy całe pędy z owocami. do wysokości 1,2 m - w przypadku malin uprawianych w szpalerze. Do takiej wysokości przycinamy najsilniejsze, młode gałęzie, które wcześniej przywiązujemy do drutu. Pozbywamy się pędów z owocami.

Kiedy przycinać maliny na zimę?

Przycinanie malin na zimę przeprowadzamy późnią jesienią, przed wystąpieniem mrozów. W zależności od gatunku usuwamy całe pędy lub ich część.

Maliny jesienne, jak sama nazwa wskazuje - owocują jesienią. Takie krzaczki powinniśmy przycinać także podczas owocowania, usuwając wszelkie odrosty korzeniowe boczne. Nowe przyrosty mogą przyczynić się do utrudniania przepływu powietrza oraz wystąpienia chorób i szkodników.

Pamiętajmy, że późne obcięcie malin np. w listopadzie może obniżyć ich odporność na mróz. Odmiany eksperymentalne i wrażliwe na ujemne temperatury przycinamy dopiero na wiosnę.

Jak ciąć maliny na zimę?

Podczas jesiennego cięcia malin zawsze pozbywamy się pędów, które już owocowały. Wycinamy też część młodych pędów, na roślinie zostawiamy 4 - 6 tych najsilniejszych.

Do cięcia malin używamy sekatora o krótkich lub długich uchwytach. Obcinamy nim wszystkie suche gałęzie do poziomu gruntu.

Zalecamy odrywanie zamiast obcinania odrostów korzeniowych bocznych i młodych pędów, które powodują nadmierne zagęszczenie krzaczków. Wybór techniki cięcia zależy natomiast od ogrodnika.

Nie zostawiajmy obciętych gałęzi przy krzewach malin. W przeciwnym wypadku możemy doprowadzić do zainfekowania roślin przez grzyby lub szkodniki.

