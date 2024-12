Estragon (Artemisia dracunculus) wywodzi się z regionów środkowej Azji i Europy Wschodniej. Jego nazwa "wężowe ziele" pochodzi z czasów, gdy wierzono, że roślina ma moc leczenia ukąszeń węży. Wśród starożytnych Greków i Rzymian estragon był ceniony za swoje właściwości zdrowotne i był stosowany jako zioło lecznicze. W średniowieczu trafił do Europy Zachodniej, gdzie zdobył popularność jako przyprawa.

Właściwości zdrowotne wężowego ziela

Estragon jest nie tylko smacznym dodatkiem do potraw, ale również ziołem o wielu właściwościach zdrowotnych. Wynika to z jego zawartości: znajdziemy w nim witaminę A i C, a także fitosterole, garbniki, kumaryny i flawonoidy. Charakterystyczny zapach nadaje roślinie olejek estragonowy, który stanowić może nawet 1 proc. Jej składu. Dlatego wężowe ziele wspiera nasze zdrowie na wielu poziomach:

wspomaganie trawienia: Olejki eteryczne zawarte w estragonie pobudzają wydzielanie soków trawiennych oraz żółci, przez co wspierają układ pokarmowy;

działanie uspokajające: Roślina pomagać w redukcji stresu i poprawie jakości snu;

wsparcie dla układu odpornościowego: Estragon zawiera antyoksydanty, które chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników;

właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze: dzięki nim estragon pomaga zwalczać infekcje i pasożyty;

wsparcie pracu układu krwionośnego: obniża poziom złego cholesterolu i wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego, a także bierze udział w produkcji czerwonych krwinek.

Dawniej wężowe ziele stosowano również u chorych na cukrzycę. Badań, które potwierdzałyby ten wpływ, jest jednak na razie zbyt mało, bo mogły być miarodajne. Jednak i bez tego estragon jawi się jako przyprawa o wielu właściwościach zdrowotnych.

Estragon - król ziół w kuchni

Aromat estragonu doceniają najlepsi kucharze, znajduje on szerokie zastosowanie szczególnie w kuchni francuskiej. Dodając jednak tę przyprawę do dań, należy to robić oszczędnie, gdyż jej smak i aromat są wyjątkowo intensywne. Tajemnicą mistrzów kuchni jest dodawanie wężowego ziela na koniec gotowania, gdyż zbyt długa obróbka termiczna uwalnia jego gorycz.

Estragon jest niezastąpionym dodatkiem do sosów, dipów, kiszonek, marynat do mięsa oraz ryb. Świetnie podkreśla smak jajek czy kurczaka na zimno, więc warto dorzucić go do sałatek. Dobrze komponuje się również z warzywami, takimi jak cukinia, pomidory czy ogórki. Estragon jest częstym składnikiem mieszanek ziołowych, a także dodatkiem do musztard, octów czy oliwy. Używając go w tej formie, nie ryzykujemy, że przesadzimy z królem przypraw.

Estragon może nadać aromatu oliwie lub octowi. 123RF/PICSEL

Napar z estragonu - przepis na zdrowotną herbatkę

Wężowe ziele sprawdza się nie tylko jako przyprawa, można z niego przygotować zdrowotną herbatkę. Przepis na napar z estragonu jest wyjątkowo prosty:

wsyp łyżeczkę suszonego estragonu do filiżanki;

zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą (około 90°C);

parz pod przykryciem przez 5-10 minut.

Napar można pić na poprawę trawienia, dla relaksu lub wsparcia odporności. Gorzkawy smak zioła zniweluje dodatek miodu lub cytryny. Napar z estragonu możesz pić rano, na poprawę metabolizmu lub wieczorem, na uspokojenie. Po trzech tygodniach jego stosowania przerwij kurację na dwa tygodnie. Uważaj też, aby nie przekroczyć dwóch filiżanek dziennie, to optymalna dawka dla naszego organizmu.

Czym zastąpić estragon w kuchni?

Jeśli zabraknie estragonu, można go zastąpić koprem włoskim, tymiankiem lub bazylią. Każde z tych ziół nada potrawie własny charakter, ale żadne z nich nie odda w pełni specyficznego smaku wężowego ziela. Jeśli nie masz pod ręką estragonu, możesz go zastąpić mieszanką przypraw, na przykład ziołami prowansalskimi.

Błędem jest zastępowanie estragonu rozmarynem w kuchennych przepisach. Choć te zioła mają dla nas podobną konotację, bardzo różnią się smakiem i aromatem. Estragon ma delikatny, anyżkowy aromat, podczas gdy rozmaryn charakteryzuje się bardziej żywicznym, ziemistym smakiem. W kuchni estragon jest często stosowany w daniach inspirowanych kuchnią francuską, a rozmaryn świetnie sprawdza się w daniach śródziemnomorskich.

