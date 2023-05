Czym jest zwolnienie L4?

Zwolnienie L4 to dokument wystawiany przez lekarza, stanowiący dowód potwierdzający niezdolność pracownika do pracy z powodu problemów zdrowotnych i zakłada, że datą powstania niezdolności do pracy jest dzień odnotowany na zwolnieniu, jako faktyczny termin wystąpienia choroby.

Jednak jeśli lekarz uzna, że pracownik był chory jeszcze przed wizytą lekarską i postawieniem diagnozy, a w tym czasie nie pracował z uwagi na jego stan zdrowia, może wystawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy maksymalnie do trzech dni wstecz.

Zwolnienie L4 jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Zasadniczo wynagrodzenie chorobowe wynosi 80% podstawy wymiaru.

Zdjęcie W Polsce obowiązuje pięć kodów, które widnieją na zwolnieniu lekarskim i są one widoczne dla placówek medycznych, ZUS oraz pracodawcy / Michał Woźniak / East News

Co oznaczają kody na zwolnieniu lekarskim i czy pracodawca ma do nich dostęp?

Każde zwolnienie L4 zawiera specjalne kody, które oznaczają przyczynę niezdolności pracownika do wykonywania pracy. W Polsce obowiązuje pięć kodów, które widnieją na zwolnieniu lekarskim i są one widoczne dla placówek medycznych, ZUS oraz pracodawcy celem ustalenia zasiłku chorobowego. Pracodawca nie ma jednak wglądu w kod choroby, lecz otrzymuje informację ogólną, pod jakim kątem przebiega leczenie pracownika.

kod A - określa niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

kod B - określa niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;

kod C - określa niezdolność do pracy spowodowaną nadużywaniem alkoholu;

kod D - określa niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;

kod E - określa niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Pracownik ma prawo złożyć pisemny wniosek, by na zwolnieniu lekarskim nie umieszczano kodu, jeśli dotyczy on kodu literowego B i D.

Czy pracownik sam może skrócić zwolnienie lekarskie?

Polskie prawo nie przewiduje możliwości skrócenia okresu zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Jeśli pracownik czuje się dobrze i uważa, że jest zdolny szybciej wrócić do pracy niż zakłada to L4, jest zobowiązany dp ponownego udania się do lekarza, który jako jedyny może podjąć decyzję co do skrócenia zwolnienia.