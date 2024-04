Matczyna emerytura to po prostu świadczenie Mama 4 plus, które ma zapewnić podstawowe środki do życia kobietom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, ponieważ zajmowały się wychowywaniem swoich pociech. Pracowały więc one zbyt krótko i nie nabyły praw nawet do minimalnej emerytury. Chodzi o kobiety, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, osiągnęły 60 lat i nie mają niezbędnych środków do życia.